«Казахский соловей» Бибигуль Тулегенова отметит 90-летие в «Астана Опера»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Легенда оперной сцены, Герой Социалистического Труда, Народная артистка СССР, лауреат Государственной премии СССР Бибигуль Ахметовна Тулегенова 3 декабря отметит юбилей на сцене ГТОБ «Астана Опера», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу театра.

Многочисленные поклонники с нетерпением ждут встречи с прославленной певицей.

Душевную атмосферу вечера создадут ученики обладательницы восхитительного лирико-колоратурного сопрано Бибигуль Тулегеновой и солисты «Астана Опера» – заслуженная артистка Казахстана Жаннат Бактай, заслуженные деятели Казахстана Салтанат Ахметова, Жамиля Джаркимбаева, Дина Хамзина, Медет Чотабаев, Меир Байнеш, Жанат Шыбыкбаев, Азамат Желтыргузов, заслуженная артистка Башкортостана Альфия Каримова, Гульжанат Сапаков, Елена Низамутдинова, Гульдана Алдадосова и многие другие. Приглашенный гость концерта – обладатель Гран-при конкурса Бибигуль Тулегеновой (2019 г.), замечательный тенор, востребованный во всем мире, певец Козимо Оресте (Италия).

Выступление Народной артистки СССР Бибигуль Тулегеновой станет подарком для публики.

- Любовь поклонников всегда была самой большой оценкой моего творчества. Поэтому я испытываю колоссальную ответственность перед ними и считаю этот концерт отчетом перед дорогим моему сердцу слушателем. В этот день вместе со мной на сцену выйдут солисты «Астана Опера», многие из которых являются лауреатами моего конкурса, отметившего в этом году десятилетний юбилей, - рассказала Бибигуль Тулегенова.

Вечер также украсят яркие номера с участием артистов балета - заслуженных деятелей Казахстана Гаухар Усиной, Анель Рустемовой, Таира Гатауова, лауреатов международных конкурсов – Олжаса Тарланова, Назиры Заетовой, Бостана Кожабекова, Султанбека Гумара.

Симфонический оркестр, хор и балет театра «Астана Опера». Дирижеры – заслуженный деятель Казахстана Абзал Мухитдин, Арман Уразгалиев. Главный хормейстер – заслуженный деятель Казахстана Ержан Даутов. Художественный руководитель балетной труппы – Народная артистка России Алтынай Асылмуратова. Режиссер – Наталья Кагадий.

В программе – арии из опер казахстанских и зарубежных композиторов, народные песни, романсы, оркестровые сочинения, хореографические номера.

Этот творческий вечер станет музыкальным приношением артистов великой певице.

Начало концерта 3 декабря в 19:00.



