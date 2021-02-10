Казахский народ всегда был добрым – общественный деятель о волонтерстве

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Благотворительность всегда была в крови у казахов. Такую мысль высказал исполнительный директор общественного фонда «Altyn Qyran Foundation» Максутбек Аймаганбет, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Наш фонд уже 15 лет работает в разных сферах. Его основателем является Актюбинский гражданин Исламбек Салжанов. Сам родом из сельской местности. В своем селе построили современный детский сад на 150 мест, а также построили музей совместно с государством. Кроме того, в настоящее время мы реализуем более 40 мероприятий. Также мы вносим свой вклад в развитие сферы образования. Мы готовим сельских детей к ҰБТ и поступлению за рубеж бесплатно. Хочу сказать, что предприниматели - это тоже часть общества, мы поможем, чем сможем», - сказал Максутбек Аймаганбет на открытии «Марафона добрых дел».

По его словам, будут продолжены мероприятия по поддержке и развитию казахского языка, истории и самобытной культуры.

«Одно радует, что Год волонтера, объявленный по инициативе Главы государства, продолжается. Истинный смысл слов «волонтер», «меценат» только доходит до нашего сознания, а между тем, такие понятия давно существуют у казахов. Наш народ никогда никого не оставлял в беде, у нас даже не было такого понятия как «тюрьма». Наш народ всегда был добрым. Теперь, нам нужно модернизировать все это в рамках программы «Рухани жаңғыру», - заключил спикер.

Напомним, сегодня в столице стартовал «Марафон добрых дел» с участием доноров и меценатов. На сегодняшнем мероприятии присутствуют министр информации и общественного развития РК Аида Балаева, доноры, меценаты, волонтеры.