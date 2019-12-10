Казахский народ издревле высоко чтил права и свободы простого человека – Крымбек Кушербаев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахский народ издревле придерживался народной демократии. Об этом заявил Государственный секретарь РК Крымбек Кушербаев, выступая на круглом столе в Министерстве иностранных дел РК, посвященном международному Дню прав человека, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Уважаемые дамы и господа! Поздравляю всех с 71-ой годовщиной со дня принятия Всеобщей декларации прав человека Генеральной ассамблеи ООН и сегодняшним Международным днем прав человека!», - сказал Крымбек Кушербаев, открывая работу круглого стола.

Госсекретарь РК подчеркнул, что Всеобщая декларация прав человека в качестве основного документа на международном уровне оставила яркий след в истории человечества.

«Конечно, самая высшая ценность Республики Казахстан и приоритетное направление - это права человека. Об этом четко прописано в Конституции РК. Основной вектор государственной политики Великой степи всегда был направлен на уважение и защиту прав и свобод человека. Казахский народ издревле придерживался народной демократии, вобрал в себя правовую культуру, высоко чтил права и свободы простого человека, и этот механизм мастерски применял в процессах управления страной, во внешней и внутренней политике. С момента обретения независимости Республика Казахстан приняла на себя обязательства по уважению, соблюдению, защите прав и свобод человека и ратифицировала более 70 международных документов ООН», - добавил Крымбек Кушербаев.





В ходе круглого стола состоялся заинтересованный обмен мнениями по широкому кругу вопросов реализации прав и свобод человека и гражданина.

В работе круглого стола приняли участие представители госорганов, зарубежных представительств, неправительственного сектора, ученые и эксперты.







