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    13:00, 22 Сентябрь 2021 | GMT +6

    «Казахский Моцарт» выпустил CD с произведениями Шопена и Листа

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Вышел CD известного казахстанского композитора Рахата-Би Абдысагина, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Рад сообщить, что мой CD (пианистический) «Rakhat-Bi Abdyssagin plays F.Chopin and F.Liszt» доступен для предзаказа», - поделился Рахат-Би Абдысагин на своей странице в Facebook.

    Музыкальный диск выпущен немецкой студией Kreuzberg records.

    Молодой композитор сыграл произведения знаменитых классиков Шопена и Листа.

    Напомним, 22 сентября 2018 года юный прославленный композитор Рахат-Би Абдысагин, которого по праву прозвали «Казахским Моцартом», дал концерт в российском городе Клин.

    Там пианист сыграл свои произведения на личном рояле выдающегося композитора Петра Ильича Чайковского. Это первый казахстанский артист, удостоившийся такой чести.

    Рахат-Би Абдысагин считается одним из самых одаренных музыкантов в мире. В свои 20 лет он окончил сразу 3 консерватории с мировым именем.

    Является победителем Национального проекта «100 новых лиц Казахстана».


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    Культура Музыка
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