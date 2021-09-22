«Казахский Моцарт» выпустил CD с произведениями Шопена и Листа
«Рад сообщить, что мой CD (пианистический) «Rakhat-Bi Abdyssagin plays F.Chopin and F.Liszt» доступен для предзаказа», - поделился Рахат-Би Абдысагин на своей странице в Facebook.
Музыкальный диск выпущен немецкой студией Kreuzberg records.
Молодой композитор сыграл произведения знаменитых классиков Шопена и Листа.
Напомним, 22 сентября 2018 года юный прославленный композитор Рахат-Би Абдысагин, которого по праву прозвали «Казахским Моцартом», дал концерт в российском городе Клин.
Там пианист сыграл свои произведения на личном рояле выдающегося композитора Петра Ильича Чайковского. Это первый казахстанский артист, удостоившийся такой чести.
Рахат-Би Абдысагин считается одним из самых одаренных музыкантов в мире. В свои 20 лет он окончил сразу 3 консерватории с мировым именем.
Является победителем Национального проекта «100 новых лиц Казахстана».