Казахский медицинский университет непрерывного образования лишен генеральной лицензии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министерство образования и науки РК продолжает работу по сокращению вузов, предоставляющих некачественное образование. Все проверки осуществляются строго в соответствии с действующим законодательством. Вузам предоставляется время для устранения выявленных нарушений, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МОН.

Так, в прошлом году Комитет по обеспечению качества в сфере образования и науки МОН РК провел проверки образовательной деятельности Казахского медицинского университета непрерывного образования, по итогам которых выявлены грубые нарушения. В том числе такие, как необеспеченность учебного процесса в бакалавриате, магистратуре, докторантуре, резидентуре вуза требуемым профессорско-преподавательским составом, соответствующей материально-технической базой, несоответствие ряда иных важных показателей установленным минимальным нормам.

По итогам проверки в июле 2020 года действие лицензии университета было приостановлено, вузу дано время для устранения нарушений. Однако при проведении повторной проверки было установлено, что КазМУНО не выполнил предписания комитета и продолжал работать с грубыми нарушениями законодательства.

«От качественной подготовки будущих врачей зависят жизнь и здоровье людей. В данном случае мы были вынуждены обратиться в суд, и вопрос закрытия КазМУНО рассматривался как судом, так и Комитетом МОН. Согласно постановлению Специализированного межрайонного административного суда города Алматы Казахский медицинский университет непрерывного образования привлечен к административной ответственности. На вуз наложено административное взыскание в виде штрафа с лишением генеральной лицензии», – пояснила председатель Комитета по обеспечению качества в сфере образования и науки Министерства образования и науки РК Гулзат Кобенова.

Отметим, что КазМУНО был создан в 2015 году на базе бывшей Алматинской организации по усовершенствованию квалификации врачей. На сегодняшний день в вузе обучаются более 3 тысяч человек.

«В целом по Казахстану подготовка врачей ведется в 14 вузах, и 5 из них находятся в городе Алматы. Студенты, которые обучались в КазМУНО, будут переведены в другие вузы с сохранением грантов. Стоимость обучения останется на прежнем уровне. Вопрос трудоустройства преподавателей рассматривается отдельно», – подчеркнула Гулзат Кобенова.

Решение суда о лишении генеральной лицензии вступает в законную силу через 10 рабочих дней, и вуз будет обязан прекратить образовательную деятельность.

Напомним, 1 сентября 2020 года Президент РК Касым-Жомарт Токаев выступил на совместном заседании палат Парламента, обращаясь с ежегодным Посланием народу Казахстана. С полным текстом Послания Главы государства «Казахстан в новой реальности: время действий» можно ознакомиться здесь. В рамках Послания Президент РК Касым-Жомарт Токаев поручил решить проблему с закрытием вузов, «печатающих дипломы».



