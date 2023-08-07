Казахский мастер, подаривший кобыз Мао Цзэдуну – зарубежные казахскоязычные СМИ

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – МИА «Казинформ» предлагает читателю обзор зарубежных казахскоязычных СМИ.

Казахский мастер из Китая, подаривший кобыз Мао Цзэдуну – «Илийская информационная сеть».

В городе Кульджа Илийской Казахской автономной области Китая живет знаменитый мастер по изготовлению музыкальных инструментов, удостоенный государственных наград за изготовление домбры – Адилькан Абдоллаулы.

Об этом сообщает китайская «Илийская информационная сеть». По сообщению этого СМИ, непревзойденнму мастеру музыкальных инструментов в этом году исполнилось 83 года. Несмотря на возраст, он не прекращает свою работу. Во время посещения журналистами А.Абдоллаулы в своей мастерской был занят изготовлением инструментов (домбра) для очередного большого концерта областной филармонии. Как сообщает издание, в мастерской множество музыкальных инструментов. В помещении есть один стул и небольшой стол. Корреспондентов удивило то, что в 35-градусную жару здесь топилась печь. На печи разогревался клей и детали домбры, а сам мастер занимался подготовкой этих деталей к формованию над огнем. У него легкие движения и живая речь.

Следует отметить, что в мастерской на стенах висят две больших исторических фотографии. Один из этих снимков сделан в 1965 году в Пекине, когда мастер вручал Мао Цзэдуну кобыз. На втором фото запечатлен момент, когда домбра, изготовленная мастером Адильканом, была вручена руководством области Президенту Казахстана Н.Назарбаеву, в 2018 году. В мастерской много и других подобных фотографий.

Сообщается, что заслуженный мастер А.Абдоллаулы родился в 1940 году в ауыле Сарыбулак Коргасского района Илийской области. Под влиянием своего отца он еще в детстве увлекся искусством. В 1959 году окончил 1-ю Илийскую педагогическую школу, стал танцором в кружке культуры. Через год перевелся, по решению этой организации, на отделение изготовления музыкальных инструментов. Под влиянием наставников различной национальности, кроме казахских народных инструментов, он начал изготавливать и музыкальные инструменты других этносов – уйгурские, кыргызские, народа сибе, монгольские, татарские, русские. С 1980 по 1982 годы, по заданию руководства, углубленно изучал искусство изготовления музыкальных инструментов в Шанхае. После этого Адилькан Абдоллаулы начал изготавливать модернизированные казахские ударные, духовые, струнные музыкальные инструменты 21 наименования, представил их общественности, и эти инструменты звучать на сцене. Мастер освоил изготовление более 40 видов казахских музыкальных инструментов, таких как: домбыра, кобыз, сыбызгы, шертер, сырнай, такылдак, тайтуяк, ускирик, дабыл, дауылпаз, шындауыл, дангара, шанкобыз, кернай, асатаяк. Также он изготавливает уйгурские инструменты дутар, тамбыр, дап, хижес, сибе домбыра, монгольские и кыргызские музыкальные инструменты. Государственный совет КНР в 2008 году внес искусство игры на домбыре во вторую группу наследия нематериальной культуры. В том же году Адилькан Абдоллаулы удостоился звания наследником нематериальной культуры – казахской домбыры, – регионального уровня, от Управления культуры Синьцзян-Уйгурского автономного района. Кроме того, А.Абдоллаулы в 2009 году был утвержден в качестве наследника казахского национального инструмента «домбыра» Министерством культуры Китая. В 2022 году мастер Адилькан был признан одним из лучших среди наследников нематериальной культуры на государственном уровне.

Музыкальные инструменты, изготовленные Адильканом Абдоллаулы востребованы профессиональными артистами, а также хранятся в различных музеях, архивных фондах. До сих пор поступают заказы из таких стран, как Казахстан, Япония, Корея.

С целью передать свое искусство новому поколению, Адилькан Абдоллаулы опубликовал множество научных статей об изготовлении музыкальных инструментов и на другие темы. В 2009 году вышла книга «Казахские музыкальные инструменты и их изготовление». В 2013 году вышло второе издание этой книги. Теперь мастер планирует до конца этого года написать еще одну книгу. В этой книге будут подробно представлены казахские традиционные музыкальные инструменты, изложены способы их изготовления.

Узбеки в Баку собираются сварить 1 тонну плова – «УзА»

В рамках Дней культуры Узбекистана, которые пройдут 1-4 августа в Баку, будет организован ряд культурно-литературных мероприятий, сообщает Информационное агентство «УзА».

Агентство сообщает, что 3 августа в ТРЦ «Парк-Бульвар» в Баку откроется выставка узбекской национальной кухни и прикладного искусства. На ней будут представлены узбекские национальные блюда и изделия мастеров прикладного искусства Узбекистана. В рамках выставки будет сварена 1 тонн узбекского плова, который раздадут посетителям.

Кроме того, в ходе мероприятия гости из Узбекистана ознакомятся с интересными и историческими памятниками Азербайджана.

На прошедшей неделе Агентством «УзА» также было опубликовано сообщение о том, что «В Министерстве иностранных дел состоялась встреча с Послом Казахстана». Заместитель министра МИД Республики Узбекистана Бобур Усманов встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом РК Бейбутом Атамкуловым. Стороны рассмотрели ход выполнения договоренностей, достигнутых на высшем уровне.

«Были обсуждены график запланированных совместных мероприятий, организационно-содержательные аспекты. Особое внимание было уделено торгово-экономическому, межрегиональному сотрудничеству, расширению культурно-гуманитарных связей», – заключает Агентство.

Искусство оригинальной тибетской вышивки в Хайнане – газет «Халык»

Тибетская вышивка возникла в IX веке нашей эры. Наряду с аппликацией и плетением из камыша, тибетская вышивка известна, как одно из трех основных искусств в буддизме тибетского толка. Это одна из самых оригинальных школ вышивки в традиционной культуры этнических меньшинств Китая, пишет газета «Халык».

Издание сообщает, что тибетская вышивка по своим художественным формам и способам работы, региональным особенностям и другим признакам может быть разделена на различные фракции. В том числе,

Хайнаньская тибетская вышивка широко распространена в области Гуйнань Тибетского автономного края и сельскохозяйственных районах низменности Гунхэ. Мастера на снимке заняты тибетской вышивкой.

Активизировалось движение через пограничный переход Бакты в Синьцзяне – «Harajorga»

«Harajorga» сообщает, что с наступлением июля увеличилось число туристов, прибывающих через таможенный пост Бакты на границе с Казахстаном, расположенный в городе Чугучак СУАР. В культурно-торговом городке Шелкового пути, расположенном на таможенном посту Бакты, можно заметить непрерывный поток людей, пересекающих границу в торговых и туристских целях. Здесь имеется большой выбор товаров, импортируемых из Казахстана. Это мед, конфеты, алкоголь, шоколад, товары повседневного спроса и другие, в широком ассортименте.

Напомним, переход Бакты расположен в 12 километрах к северо-западу от города Чугучак. Город имеет долгую историю, как сухопутный торговый порт. Он был важным центром, где собирались китайские и иностранные предприниматели, занимающиеся внешней торговлей.

Как сообщает китайское издание, с первого полугодия таможенный пост Бакты занимается различными турами. В частности, имеется трехдневный трансграничный тур в Алакольском направлении.

Определен победитель конкурса среди казахских детей из-за рубежа – «Kaznews»

Завершился конкурс «Лучший молодой мобилограф». Об этом сообщило ИА «Kaznews», со ссылкой на пресс-службу Фонда соотечественников.

В конкурсе приняли участие 54 школьника. Дети свободно использовали свои стили, новые идеи и свои предпочтения.

Отвечая на вопрос «Что я узнал и понял за две недели в лагере?», школьники выразили свои взгляды с помощью красивых видеороликов.

Первое призовое место на конкурсе заняла Жансая Аскаркызы из области Баян-Ольгий в Монголии, второе место – Инка Серикжан из китайского города Кульджа.

Напомним, Фонд соотечественников организовал двухнедельный лагерь в Казахстане для казахских детей из 8 стран – США, Ирана, Беларуси, Китая, Кыргызстана, Узбекистана, Монголии и России. В лагере отдыхали около 200 школьников.

Иран примет участие в горно-рудной выставке в Казахстане – «Parstoday»

Иранская Организация геологической разведки сообщила о том, что одна подчиненная ей компания будет участвовать в международной горно-рудной выставке в Казахстане.

Как сообщило Информационное агентство «Parstoday», Иран примет участие в отделении разведки, добычи, а также горно-рудной техники и оборудования 28-й Международной горно-рудной выставки, которая пройдет в Алматы.

Выставка пройдет 20-22 сентября при поддержке Организации горно-рудной инженерной системы Ирана и компании по развитию торговых и выставочных мероприятий.