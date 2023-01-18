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«Казахский Ломаченко» стартовал с победы над узбекистанцем на ЧА-2023 по боксу

18 Января 2023, 14:00
«Казахский Ломаченко» стартовал с победы над узбекистанцем на ЧА-2023 по боксу

БАНГКОК. КАЗИНФОРМ - Казахстанский боксер Махмуд Сабырхан стартовал на чемпионате Азии по боксу до 22 лет в Бангкоке (Таиланд). Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

В бою 1/8 финала весовой категории до 57 килограммов Сабырхан сразился с Мирзабеком Мирзахалиловым из Узбекистана. Победителем встречи по итогам трех раундов стал казахстанец. Он взял верх единогласным решением судей.

В прошлом году Махмуд Сабырхан дошел до финала «взрослого» чемпионата Азии-2022 в Аммане (Иордания), где уступил филиппинцу Карло Пааламу. Сабырхан ранее получил прозвище «Казахский Ломаченко» - за технику и сходство стилей с известным украинским боксером Василием Ломаченко.

Фото: sports.kz


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