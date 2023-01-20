Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Спорт

«Казахский Ломаченко» победил досрочно и выиграл медаль ЧА-2023 до 22 лет

20 Января 2023, 17:05
«Казахский Ломаченко» победил досрочно и выиграл медаль ЧА-2023 до 22 лет

БАНГКОК. КАЗИНФОРМ - Казахстанский боксер Махмуд Сабырхан провел свой второй бой на чемпионате Азии-2023 до 22 лет, который проходит в эти дни в Бангкоке (Таиланд), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

В ринге он встретился с представителем Малайзии Акмалем Мухаммедом.

В первом раунде отечественный боксер отправил соперника в нокдаун, затем во втором раунде вновь заставил рефери открыть счет, после чего поединок был остановлен. Таким образом, «Казахский Ломаченко», как прозвало Сабырхана одно российское СМИ, вышел в полуфинал весовой категории до 57 кг и гарантировал себе как минимум бронзовую медаль.

Напомним, что на старте первенства Махмуд Сабырхан взял верх единогласным судейским вердиктом над узбекистанцем Мирзабеком Мирзахалиловым.

Фото: sports.kz


Новости по теме
Казахстанец отправил соперника в нокдаун и вышел в полуфинал ЧА-2023 до 22 лет по боксу
Данияр Елеусинов приступил к тренировкам в США
Чемпион мира из Казахстана вышел в полуфинал и гарантировал медаль ЧА-2023 до 22 лет по боксу
Теги:
Читайте также
Казахстанец отправил соперника в нокдаун и вышел в полуфинал ЧА-2023 до 22 лет по боксу
Чемпион мира из Казахстана вышел в полуфинал и гарантировал медаль ЧА-2023 до 22 лет по боксу
Елена Рыбакина сыграет с первой ракеткой мира на Australian Open
Елена Рыбакина впервые в карьере вышла в четвертый круг Australian Open
Данияр Елеусинов приступил к тренировкам в США
Казахстанские биатлонисты остались без медалей после триумфа в спринте на Универсиаде-2023
Месси и Роналду устроили яркое шоу в матче с девятью голами после ЧМ-2022
Казахстан сыграет с Канадой в полуфинале хоккейного турнира Универсиады-2023
Новости партнеров
Популярное
1 Ержан Балтаев назначен заместителем акима Западно-Казахстанской области
2 Шапагат Аубакир назначен акимом Сатпаева
3 Футболист и кобызшы Татьяна Герасимова: казахский язык очень красивый
4 Мурат Айтенов признан самым молодым акимом в Казахстане
5 Чем отличаются выборы в Мажилис в 2023 году

Лента новостей