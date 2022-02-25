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«Казахский Ломаченко» отправил соперника в нокдаун вышел в финал «малого чемпионата мира» по боксу

25 Февраля 2022 23:31
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«Казахский Ломаченко» отправил соперника в нокдаун вышел в финал «малого чемпионата мира» по боксу

СОФИЯ. КАЗИНФОРМ - Казахстанский боксер Махмуд Сабырхан провел полуфинальный бой в весовой категории до 54 килограммов на международном турнире «Странджа» в Софии (Болгария). Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

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За выход в финал «малого чемпионата мира» Сабырхан сразился с болгарином Даниэлом Асеновым. Бой закончился победой Сабырхана раздельным решением судей — 4:1. В третьем раунде рефери снял с казахстанца один балл, но Сабырхан сразу же отправил Асенова в нокдаун и восстановил статус-кво.

Таким образом, Махмуд Сабырхан вышел в финал «Странджи» и будет биться за «золото». Добавим, что Сабырхан получил прозвище «Казахский Ломаченко» от Youtube-канала «неКАРАтэ» — за схожий стиль с украинским боксером. В прошлом году на чемпионате мира в Белграде (Сербия) Махмуд выиграл серебряную медаль.


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