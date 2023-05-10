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«Казахский Ломаченко» Махмуд Сабырхан выиграл медаль на ЧМ-2023 по боксу

Редактор:  
Жанара Мухамедиярова
10 Мая 2023, 20:15
«Казахский Ломаченко» Махмуд Сабырхан выиграл медаль на ЧМ-2023 по боксу Фото: instagram.com/boxingkazakhstan

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанский боксер Махмуд Сабырхан провел свой четвертьфинальный бой на чемпионате мира-2023 по боксу в Ташкенте (Узбекистан), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

В 1/4 финала в весовой категории до 54 килограммов Сабырхан сразился с боксером из Ганы Мохаммедом Амаду и победил его единогласным решением судей.

Таким образом, Махмуд Сабырхан вышел в полуфинал чемпионата мира и гарантировал себе как минимум бронзовую медаль. Добавим, что Сабырхан является чемпионом Азии, а также серебряным призером чемпионата мира-2021. За этим боксером уже закрепилось прозвище «Казахский Ломаченко» — за схожий стиль с известным украинским чемпионом Василием Ломаченко.

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