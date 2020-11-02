Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Международная деятельность

Казахский культурно-деловой дом «Abai Uii» открылся в Берлине

Автор:  
Гульмира Байзакова
2 Ноября 2020, 19:00
Казахский культурно-деловой дом «Abai Uii» открылся в Берлине

БЕРЛИН. КАЗИНФОРМ - При поддержке министерств информации и общественного развития, иностранных дел Республики Казахстан, «Фонд «Отандастар» совместно с РОО «Всемирная ассоциация казахов» в онлайн-формате провело торжественное открытие казахского культурно-делового дома «Abai Uii» в городе Берлине. Об этом передает МИА «Казинформ».

«В рамках мероприятия состоялась презентация культурно-делового дома «Abai Uii», где были обсуждены вопросы реализации совместных проектов, направленных на поддержку культурной, деловой и образовательной деятельности казахского сообщества в Германии.
Напомним, ранее культурно-деловые дома «Abai Uii» были открыты в Омске (Россия), Ташкенте (Узбекистан), Стамбуле (Турция). НАО «Фонд «Отандастар» продолжает работу по открытию сети культурно-деловых домов «Abai Uii» за рубежом», - сообщается на Telegram-канале МИОР РК.

В мероприятии приняли участие заместитель председателя Комитета по развитию межэтнических отношений Министерства информации и общественного развития РК Еркин Уйсимбаев, руководитель управления по работе с казахской диаспорой департамента консульской службы Министерства иностранных дел РК Мухтар Карибай, атташе по культуре посольства Казахстана в Германии Куаныш Амиргазиев, вице-президент НАО «Фонд «Отандастар» Магауия Сарбасов, директор германо-казахстанского общества Галина Нуртазинова, почетный консул РК на земле Баден-Вюрттемберг Доротеа Халлер-Лейбле, представители казахской общины в Германии и другие.


Внешняя политика Казахстана   Правительство РК   Германия   Абай  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Заморозки прогнозируют в СКО
Заморозки прогнозируют в СКО
Сильные дожди идут в СКО
Сильные дожди идут в СКО
Юрий Ильин допрошен по делу о пожарах в области Абай
Юрий Ильин допрошен по делу о пожарах в области Абай
Тимур Бекмамбетов обратился к акимам областей
Тимур Бекмамбетов обратился к акимам областей
Новые автобусы, светофоры и весы для большегрузов: власти Астаны просят у депутатов 46 миллиардов тенге
Новые автобусы, светофоры и весы для большегрузов: власти Астаны просят у депутатов 46 миллиардов тенге
Фасад многоэтажки обрушился из-за ветра в Алматы
Фасад многоэтажки обрушился из-за ветра в Алматы
153 миллиона тенге на пожарное депо в массиве Ильинка просят власти Астаны
153 миллиона тенге на пожарное депо в массиве Ильинка просят власти Астаны
Касым-Жомарт Токаев встретил Президента Германии Франк-Вальтер Штайнмайера в Акорде
Касым-Жомарт Токаев встретил Президента Германии Франк-Вальтер Штайнмайера в Акорде
Причину пожара под Астаной установит комиссия
Причину пожара под Астаной установит комиссия