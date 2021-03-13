08:45, 13 Март 2021 | GMT +6
«Казахский король» тяжелым нокаутом проиграл второй подряд титульный бой
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанский боксер Виктор Коточигов (12-1, 5 КО) по прозвищу «Казахский король» провел титульный бой в Болтоне (Великобритания), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.
Там он оспорил вакантный пояс чемпиона WBO European в легком весе в поединке с ирландцем Гэри Калли (11-0, 5 КО). Бой был рассчитан на десять раундов и закончился победой Калли нокаутом во втором раунде, казахстанец не мог подняться.
Таким образом, Гэри Калли одержал двенадцатую победу в своей профессиональной карьере и завоевал второстепенный чемпионский пояс WBO. Для Виктора Коточигова это поражение стало вторым в профи, причем вторым подряд — оба раза это случилось в титульном бою. В прошлый раз казахстанец уступил решением судей британцу Макси Хьюзу (22-5-2, 4 КО) и лишился титула WBC International.