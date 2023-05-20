Казахский «Король бокса» из Китая стал сенсацией на чемпионате мира в Ташкенте

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Несколько дней назад в Ташкенте завершился очередной Чемпионат мира по боксу. В ходе этих напряженных соревнований немало говорилось и о боксерах-казахах, которые выступали за другие государства, прославляли свою нацию на ринге, завоевывали призы. Один из таких боксеров – наш соплеменник из Китая Токтарбек Танаткан. Спортсмен блестяще выступил в Ташкенте, одержал верх над известными спортсменами и стал серебряным призером Чемпионата мира. Корреспондент МИА «Казинформ» рассказывает о единственном призере сборной Китая, казахе Токтарбеке Танаткане.

Казах из ауыла Таралан стал известен всему миру

По неофициальным данным, в настоящее время в более, чем 40 странах мира живут около 6 миллионов этнических казахов. Одна из таких стран – Китайская Народная Республика. Сейчас в этой стране живут около 2 миллионов казахов. В Китае казахи живут, в основном, в Илийском, Тарбагатайском и Алтайском округах Синьцзяна. В Алтайском округе, вблизи городка Алагак есть ауыл Таралан. Именно здесь родился Токтарбек Танаткан. Местность богата плодородными землями, красивой природой, так что казахи проживают здесь комфортно и благополучно.

Токтарбек родился 18 ноября 1996 года. Его родители – простые сельские жители. Основной род занятий – животноводство. Основной источник дохода местных жителей - это производство молочных продуктов на продажу. У него только один старший брат Жакыпбек, он уже обзавелся семьей, спортом не занимается. Из этой маленькой семьи только Токтарбек стал спортсменом.

Первый тренер Токтарбека

Токтарбек пошел в школу в своем родном ауыле, но в 2004 году семья переехала в город Алагак, и там он продолжил учебу. Оказавшись в новой для него среде, оказался вынужден драться с другими мальчиками, и прославился своим упорством и смелостью. Заметив такой характер сына, его отец Танаткан возлагал на него большие надежды. Он привел мальчика к известному в районе Каба тренеру по боксу Мурату Бошайулы. Тренеру мальчик сразу понравился. Так начался путь в спорте будущего боксера мирового уровня. Возникает вопрос: «Кто такой Мурат Бошайулы?». Из казахов в Китае только Мурат Бошайулы смог воспитать олимпийского призера и многих учеников вывел на спортивный путь.

Мурат Бошайулы много лет исполнял обязанности главного тренера сборной Алтайского округа. Один из его первых учеников – бронзовый призер Олимпиады в Пекине 2008 года Канат Ислам. Сам спортсмен говорил о своем тренере так: «В Китае бокс начал развиваться с 1986 года. В районе Каба первым научился боксу Мурат ага Бошайулы. Мой старший брат Ерлан занимался у него в ауыле, участвовал в областных соревнованиях. С 6-7 лет я наблюдал, как он тренируется. Это тоже на меня повлияло. Так начался мой путь в спорте».

Упомянутый спортсменом район Каба Алтайского округа в настоящее время стал местом, откуда выходят известные боксеры. И главная заслуга в этом – Мурата Бошайулы, создавшего в районе школу бокса.

В 2011 году Токтарбек Танаткан стал чемпионом Алтайского округа. На успешно растущего спортсмена начали обращать внимание тренеры. В ноябре того же года его пригласили в сборную Синьцзян-Уйгурского Автономного района. В составе этой команды он 4 года подряд завоевывал главные призы.

Токтарбек еще в сборной Синьцзяна участвовал в крупных соревнованиях, проходящих каждый год во внутренних регионах Китая, и всегда побеждал. Видя успехи молодого казаха, главный тренер Национальной сборной Китая в 2017 году пригласил его в сборную страны. Войдя в состав сборной КНР, Токтарбек начал выступать в весовой категории до 75 килограммов. Затем тренеры Национальной сборной начали готовить его к Олимпиаде в Токио. Токтарбек на отборочных соревнованиях получил путевку на мировое первенство. К сожалению, в Токио Токтарбеку не повезло. Кстати, он еще до Олимпиады в Токио четырежды завоевал звание «Король бокса Китая» – в 2017, 2019, 2020 и 2021 годах. Это самый престижный турнир в Китае, он проходит только внутри страны, с большими призами.

Следует отметить, что Токтарбек – второй боксер, принявший участие в Олимпийских играх, из числа казахов КНР. Ранее Канат Ислам, профессиональный боксер, выступил на Олимпиаде 2004 года в Афинах под китайским флагом, а в 2008 году он стал бронзовым призером Олимпиады в Пекине.

Итак, Токтарбек стал вторым из казахов Китая, выступившим на Олимпиаде.

Исторический приз в Ташкенте



И вот, совсем недавно на первенстве мира в Ташкенте Токтарбек Танаткан завоевал «серебро». Первый бой на Чемпионате мира он провел с армянским боксером Хамбардзумом Акопяном, и стал победителем по единогласному решению судей. Второго противника – Мохамеда Ассагира из Марокко, – он победил нокаутом. В третьем поединке Токтарбек мерился силой с египтянином Абдельгавидом Салахом и, также нокаутом, выиграл бой во втором поединке.

Самый интересный и напряженный бой случился в четверти финала. Токтарбек Танаткан устроил сенсацию, выиграв у знаменитого кубинца Арлена Лопес, и выйдя в полуфинал. Для выхода в финал Токтарбеку пришлось победить испанского боксера (российского происхождения) Газимагомеда Жалидова. Дойдя до финала, Токтарбек выступил против казахстанца Нурбека Оралбая. По итогам очень напряженного боя судьи признали победителем спортсмена из Казахстана.