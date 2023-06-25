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Казахский головной убор надевает боксер из США на ринге

Редактор:  
Малика Сафаргалиева
25 Июня 2023, 06:09
Казахский головной убор надевает боксер из США на ринге Фото: sports.kz

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Боец из США Брендан Аллен (22-5) необычным образом отпраздновал победу над бразильцем Бруно Силвой (23-9) на турнире UFC on ABC 5 в Джексонвилле, надев казахский головной убор, который ему подарил казахстанский спортсмен Шавкат Рахмонов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Sports.kz.

Брендан Аллен победил Бруно Силву сабмишном в первом раунде и после боя во время интервью он надел на голову казахский головной убор — тымак.

Это уже не первый раз, когда Брендан Аллен появляется на публике в тымаке. Американец надевает его на взвешивании и дуэли взглядов. Этот головной убор достался Аллену от казахстанского бойца UFC Шавката Рахмонова (17-0). Сначала Брендан Аллен настаивал, чтобы Шавкат Рахмонов отдал ему свой тымак, однако казахстанец отказался, но взамен привез ему другой.

Напомним, на этом же турнире в Джексонвилле казахстанский боец Жалгас Жумагулов проиграл американцу Джошуа Вану.


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