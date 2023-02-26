«Казахский гигант» Асылжан Бакытжанулы нокаутировал экс-чемпиона американской лиги

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Казахстанский боец Асылжан Бакытжанулы (13-4-1) по прозвищу «Казахский гигант» выступил на турнире по смешанным единоборствам UAE Warriors 36 в Абу-Даби (ОАЭ), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Бакытжанулы сразился с аргентинцем Эмильяно Сорди (23-11-1). Они провели бой в полутяжелом весе, который был рассчитан на три раунда. Победу одержал боец из Казахстана – техническим нокаутом во втором раунде.

Таким образом, Асылжан Бакытжанулы выиграл четырнадцатый бой в профессиональной карьере в ММА, а Эмильяно Сорди потерпел уже двенадцатое поражение. Сорди в 2019 году был чемпионом американской лиги Professional Fighters League в полутяжелом весе.