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Казахский этноаул развернулся в центре столицы

Автор:  
Акбота Кузекбай
12 Сентября 2022, 19:21
Казахский этноаул развернулся в центре столицы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В преддверии VІІ Съезда лидеров мировых и традиционных религий открылся этнофестиваль «Ұлы дала сазы». Масштабное мероприятие проходит на территории монумента «Байтерек», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Этноаул работает с 10:00 до 19:00. Посетители могут познакомиться с культурой и бытом кочевого народа, поучаствовать в мастер-классах, поиграть в национальные игры (алтыбакан, асык ату и другие). Концертная часть фестиваля началась в 18:00 и продлится до 20:00.

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Как проинформировал главный режиссер-постановщик фестиваля Асхат Маемиров, масштабное мероприятие организовано акиматом города Нур-Султана совместно с культурными коллективами. Главная цель - популяризация культурного, музыкального наследия Великой степи для горожан и гостей города, также иностранных туристов.

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«Среди гостей съезда, помимо лидеров мировых и традиционных религий, есть ученые-теологи, культурологи, духовные деятели. Как видите, площадь перед «Байтереком» посещают очень много иностранных гостей. Все они в восторге и восхищаются казахским орнаментом. Надеюсь, что подобный фестиваль продолжится и в следующем году», - прокомментировал Асхат Маемиров.

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Юрты развернули с двух сторон монумента «Байтерек». С одной стороны в юртах специально выставлены казахские ювелирные украшения, ремесленные изделия и рукоделия.

«В юртах можно увидеть процесс пошива казахской национальной одежды, также гости могут ознакомиться с изготовлением различных изделий из керамики, железа», - сказал главный режиссер мероприятия.

Другая часть юрт посвящена охоте с ловчими птицами. Беркуты, кумай тазы сразу привлекают внимание иностранных гостей. Кроме того, на фестивале представлены и национальные блюда. Также внутри юрт расположились музеи народных музыкальных инструментов, ювелирного искусства, этнографии.

«На большой сцене, расположенной в центре, в течение пяти дней организовываются различные концертные программы. Будет представлена традиционная музыка, а деятели искусств исполнят песни, кюи. К примеру, городской музыкальный театр юного зрителя через театрализованную постановку «Традиции и обычаи Великой степи» показывает, что из себя представляют такие мероприятия, как бесиктой, тусаукесер, проводы невесты - кыз узату и другие обряды», - поделился Асхат Маемиров.

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Кроме того, можно не только посмотреть традиционные игры, но и поучаствовать в них, покататься на алтыбакане.

Гости мероприятия могут насладиться концертной программой академической филармонии им. Еркегали Рахмадиева. Свое искусство продемонстрируют этнофольклорный ансамбль «Коркыт сазы», ансамбль домбристов «Шаттык», группа жетыгенщиков «Гакку», а также традиционные певцы под руководством Арайлым Рахымкызы. Мультиинструменталист, известный музыкант и заслуженный деятель Казахстана Едиль Хусаинов представит свою специальную программу в рамках фестиваля.

В свою очередь представительница делегации, прибывшая из Италии для участия в работе Съезда мировых и традиционных религий, поделилась своими впечатлениями от этнофестиваля.

«Наша делегация прибыла вместе с Приходским священником - человеком, который организовал визит Папы Римского в Нур-Султан. Мы вместе с ним прилетели. Мы прибыли в страну вчера, успели посмотреть город. Нам очень понравилась столица. Казахский народ очень дружелюбный, и мы чувствуем себя как дома. Нам очень понравилось проводимое мероприятие перед «Байтереком». Мы смогли услышать традиционные песни, увидеть культуру, всю специфику. Мы увидели, что вы гордитесь своими традициями, и это очень хорошо. Наше впечатление очень положительное. Казахстан двигается в правильном направлении», - выразила свое мнение иностранная гостья.

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14-15 сентября в столице Казахстана во Дворце независимости с участием Президента Касым-Жомарта Токаева состоится VII Съезд лидеров мировых и традиционных религий.


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