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    13:30, 18 Июнь 2023 | GMT +6

    Казахский боксер-полицейский из США проиграл первый бой за два года

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    Фото: sports.kz
    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахский боксер-полицейский Димаш Ниязов (14-2-3, 6 KO) провел бой в лимите первой легкой весовой категории (до 63,5 кг) против ирландского боксера Ларри Фрайерса (13-6-1, 5 КО), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    В шестом раунде Ниязов запутался у канатов и выпал за пределы ринга. Продолжать бой уроженец Казахстана не смог, поэтому пришлось считать карты. На момент остановки Фрайерс вел в счете — трижды 59-55.

    До этого боя последний раз Димаш выходил на ринг в феврале 2021-го года в Майами, когда он единогласным решением судей победил аргентинского боксера Джонатана Эрнана Годоя (6-16, 0 КО).


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