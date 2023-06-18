Казахский боксер-полицейский из США проиграл первый бой за два года

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахский боксер-полицейский Димаш Ниязов (14-2-3, 6 KO) провел бой в лимите первой легкой весовой категории (до 63,5 кг) против ирландского боксера Ларри Фрайерса (13-6-1, 5 КО), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

В шестом раунде Ниязов запутался у канатов и выпал за пределы ринга. Продолжать бой уроженец Казахстана не смог, поэтому пришлось считать карты. На момент остановки Фрайерс вел в счете — трижды 59-55.

До этого боя последний раз Димаш выходил на ринг в феврале 2021-го года в Майами, когда он единогласным решением судей победил аргентинского боксера Джонатана Эрнана Годоя (6-16, 0 КО).