6 Мая 2022 20:30

Казахский боец за минуту нокаутировал бразильца на турнире в Екатеринбурге

ЕКАТЕРИНБУРГ. КАЗИНФОРМ - В Екатеринбурге (Россия) проходит турнир по смешанным единоборствам RCC 11, участником которого стал казахский файтер Ильяс Хамзин (9-2). Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Хамзин сразился с бразильским бойцом Виктором Фигейредо (12-4). Этот поединок в полусреднем весе был рассчитан на три раунда, но не продлился всю отведенную дистанцию: он закончился победой Хамзина нокаутом в первом раунде.

Таким образом, Ильяс Хамзин одержал десятую победу, а Виктор Фигейредо потерпел пятое поражение. Добавим, что Хамзин на протяжении всей своей профессиональной карьеры в ММА выступает в промоушне Russian Cagefighting Championship.



