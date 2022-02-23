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Казахский боец встал после нокдауна и выиграл бой на турнире в России

23 Февраля 2022 23:06
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Казахский боец встал после нокдауна и выиграл бой на турнире в России

ЕКАТЕРИНБУРГ. КАЗИНФОРМ - На турнире по смешанным единоборствам RCC Intro 19 в Екатеринбурге (Россия) состоялся бой казахского файтера Ильяса Хамзина (8-2) с бразильцем Луаном Сантьяго (16-5). Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

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Этот поединок прошел в полусреднем весе и был запланирован на три раунда. Его итогом стала победа Хамзина раздельным решением судей. Отметим, что Ильяс побывал в нокдауне, однако смог восстановиться.

Для Ильяса Хамзина это девятая победа в его профессиональной карьере в ММА, а Луан Сантьяго в шестой раз стал побежденным. Добавим, что на протяжении всей своей карьеры Хамзин выступает в российском промоушне Russian Cagefighting Championship: он дерется там с 2018 года, и это был его одиннадцатый бой.




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