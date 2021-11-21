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Казахский боец сотворил сенсацию в UFC

21 Ноября 2021 09:00
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Казахский боец сотворил сенсацию в UFC

ЛАС-ВЕГАС. КАЗИНФОРМ - Казахский файтер Сайран Нурданбек (19-4) провел свой второй поединок в UFC, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

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Он выступил на турнире UFC Fight Night 198 в Лас-Вегасе (США), где сразился с американцем Шоном Сориано (14-7). Бой в полулегком весе был рассчитан на три раунда и закончился победой Нурданбека единогласным решением судей. Отметим, что Сайран Нурданбек считался андердогом в этом поединке.

Таким образом, Сайран Нурданбек одержал юбилейную, двадцатую победу в своей профессиональной карьере в ММА, а Шон Сориано потерпел восьмое поражение. Добавим, что для казаха эта победа стала первой в UFC: он дебютировал в промоушне в мае, однако проиграл единогласным решением судей австралийцу Джошуа Кулибао (9-1-1).

Ultimate Fighting Championship - американская спортивная организация, базирующаяся в Лас-Вегасе, США, и проводящая бои по смешанным единоборствам по всему миру.




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