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    07:36, 26 Октябрь 2022 | GMT +6

    Казахский боец подписал контракт с UFC

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Этнический казах из Китая Сайран Нурданбек (38-10) сообщил о подписании нового контракта с UFC, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    В следующем бою Сайран сразится с американцем Дэрриком Миннером (26-13). Бой Нурданбек — Миннер пройдет 5 ноября на турнире UFC Fight Night 214 в Лас-Вегасе (США, штат Невада).

    Свой последний бой Сайран Нурданбек провел в июне: он победил единогласным решением судей американского бойца Ти Джей Брауна (16-9).



    Фото: sports.kz





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