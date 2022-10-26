Казахский боец подписал контракт с UFC

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Этнический казах из Китая Сайран Нурданбек (38-10) сообщил о подписании нового контракта с UFC, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

В следующем бою Сайран сразится с американцем Дэрриком Миннером (26-13). Бой Нурданбек — Миннер пройдет 5 ноября на турнире UFC Fight Night 214 в Лас-Вегасе (США, штат Невада).

Свой последний бой Сайран Нурданбек провел в июне: он победил единогласным решением судей американского бойца Ти Джей Брауна (16-9).









Фото: sports.kz











