Казахский аул появился в пустыне Невады: бешбармак приготовили для 5 тысяч гостей Burning Man

Команда Tengri Camp привезла на мероприятие 11 казахских юрт и готовит бешбармак для тысяч участников со всего мира.

Кадр из видео

По словам команды Tengri Camp, в этом году их лагерь превратился в настоящий казахский аул. Помимо 11 юрт, здесь организовали кухню, где готовят национальные блюда и знакомят гостей с казахскими традициями и культурой гостеприимства.

— В этом году готовим бешбармак прямо посреди американской пустыни, — говорится в публикации Tengri Camp в Instagram.

Кадр из видео

Цель команды — угостить казахским блюдом около 5 тысяч человек. По словам организаторов лагеря, иностранные гости уже с интересом пробуют бешбармак.

Кадр из видео

История 11 юрт началась в Алматы. Как рассказала блогер Сабина Омар, все конструкции были специально изготовлены в Казахстане. Вместе с юртами из Алматы отправили их внутреннее убранство и необходимые принадлежности.

Путь до США оказался масштабным: груз из Алматы отправился автомобильным транспортом в Китай, затем по железной дороге, после чего его доставили баржей до порта Окленда в США. Оттуда юрты направились в район Рино. Общая протяженность маршрута составила около 11 тысяч километров.

Причем юрты предназначены не только для самого Tengri Camp. По словам Сабины Омар, часть из них установят в знаковых точках Burning Man: одну — у главных входов, две — в аэропорту, еще две станут арт-объектами на Плайе.

Кадр из видео

Таким образом, в этом году Tengri Camp представляет собой уже не просто отдельный лагерь, а масштабное пространство, стилизованное под казахский аул. Здесь сочетаются традиционная архитектура, национальная кухня и гостеприимство.

Burning Man ежегодно проходит в пустыне Блэк-Рок, где на несколько дней возникает временный город Black Rock City. Участники сами создают его инфраструктуру, лагеря, арт-объекты и различные перформансы. По окончании мероприятия временный город разбирается и исчезает из пустыни. В 2026 году официальные организаторы определили тему события как Axis Mundi, посвященную взаимосвязи людей, общим социальным реалиям и связи человека с природой.

По официальным данным Burning Man, в 2026 году в Black Rock City участвуют тысячи людей со всего мира, а Tengri Camp включен в официальный список лагерей мероприятия. В описании лагеря организаторы также указывают, что по средам и пятницам здесь проходят совместные трапезы как проявление гостеприимства и культурного обмена.

Для Tengri Camp нынешний заезд стал вторым участием в Burning Man. В прошлом году команда впервые привезла в пустыню одну казахскую юрту, а теперь масштаб проекта вырос до 11 юрт, превратив лагерь в небольшой казахский аул.

В 2026 году Black Rock City проходит с 30 августа по 7 сентября.