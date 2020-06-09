Казахский, английский и французский языки изучают жители Кордайского района

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Как обстоит дело с обучением кордайцев государственному языку, выяснял аким Жамбылской области Бердибек Сапарбаев в ходе двухдневной рабочей поездки в Кордайском районе, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу областного акимата.

В Кордайском районе глава региона ознакомился с ходом реализации социально-инфраструктурных проектов, встретился с жителями сел Масанчи, Сортобе, участниками проекта «Тілдер саябағы».

В селе Сортобе аким области посетил летний лагерь «Тілдер саябағы», работающий при сельском Доме культуры. Здесь местные жители обучаются государственному и иностранным языкам.

Как говорит руководитель социального проекта Бакнур Зиябеков, сегодня в лагере 200 человек учат казахский, английский, французский языки. Среди слушателей есть и дети, и взрослые. Занятия под открытым небом проводятся три раза в неделю. Сельским жителям преподают студенты Назарбаев Университета, Казахского национального университета имени аль-Фараби, Казахского национального женского педагогического университета.

Глава региона поблагодарил руководителя, волонтеров за их работу, и напомнил жителям о важности знания государственного языка.

«Если родители будут с детьми разговаривать на казахском, дети быстро выучат язык. Наравне с государственным, надо знать и другие иностранные языки, что поможет молодежи стать конкурентоспособной. Наша с вами обязанность, чтобы молодые люди получили достойное образование, знали несколько языков. Надо такую же работу организовать и в других селах», - сказал Бердибек Сапарбаев.

По информации руководителя областного управления по развитию языков Рахии Турмаханбетовой, в Кордайском районе увеличено количество курсов изучения государственного языка. Сегодня на этих курсах обучаются 565 слушателей. Кроме того, в районе создан клуб «Soile» для изучения кордайцами казахского языка через свободное общение. Клуб под открытым небом «Soile» действует в кордайских селах Масанчи, Сортобе, Булар батыр, Аухатты, Байтерек, Карасу. К концу года планируется охватить 1 500 человек.