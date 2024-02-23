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    17:27, 23 Февраль 2024 | GMT +6

    Казахских тазы начали обследовать для их международного признания

    тазы
    Фото: Союз кинологов Казахстана

    В Казахстане проходит бесплатное медицинское обследование 50 собак породы казахский тазы в рамках подготовки к процедуре международного признания породы, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Союза кинологов Казахстана.

    На сегодня идет активная работа по сохранению национального достояния — казахских пород собак тазы и их признанию как исконно казахских на международной арене.

    тазы
    Фото: Союз кинологов Казахстана

    В 2023 году Казахстан стал полноправным членом Международной кинологической федерации (FCI). Для международного признания казахских пород собак, одним из обязательных требований FCI является проведение обследования собак, изучение состояния и перспектив развития породы в стране их происхождения.

    тазы
    Фото: Союз кинологов Казахстана

    — Следующим важным вопросом является закрепление Казахстана в статусе страны происхождения данных пород в Международной кинологической федерации (FCI), — сообщил президент Союза кинологов Казахстана Бауыржан Сериккали.

    тазы
    Фото: Союз кинологов Казахстана

    По данным Союза, в мае этого года в Астане планируется проведение международной выставки, в рамках которой специальная международная комиссия обследует собак породы казахский тазы. По итогам обследования, комиссия вынесет свое заключение, которое ляжет в основу решения Генерального комитета Международной кинологической федерации о международном признании казахского тазы и закрепления бренда «Kazakh Tazy» за Казахстаном.

    тазы
    Фото: Союз кинологов Казахстана

    Бесплатное медобследование казахских тазы организовал Союз кинологов Казахстана. Это обследование является одним из требований Международной кинологической федерации для признания новой породы. Собак обследуют по следующим заболеваниям: дисплазия тазобедренного и локтевого суставов, наследственные патологии органов зрения, заболевания сердечно-сосудистой системы, а также иные заболевания, такие как глухота, вывих надколенника и проч.

    тазы
    Фото: Союз кинологов Казахстана

    Отметим, что в рамках показательной программы 5-х Всемирных игр кочевников, которые пройдут в Астане в сентябре этого года, запланировано проведение состязаний тазы.

    Теги:
    Казахстан Собаки Астана Животные
    Зифа Хабирова
    Автор
    Зифа Хабирова
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