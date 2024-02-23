Казахских тазы начали обследовать для их международного признания
В Казахстане проходит бесплатное медицинское обследование 50 собак породы казахский тазы в рамках подготовки к процедуре международного признания породы, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Союза кинологов Казахстана.
На сегодня идет активная работа по сохранению национального достояния — казахских пород собак тазы и их признанию как исконно казахских на международной арене.
В 2023 году Казахстан стал полноправным членом Международной кинологической федерации (FCI). Для международного признания казахских пород собак, одним из обязательных требований FCI является проведение обследования собак, изучение состояния и перспектив развития породы в стране их происхождения.
— Следующим важным вопросом является закрепление Казахстана в статусе страны происхождения данных пород в Международной кинологической федерации (FCI), — сообщил президент Союза кинологов Казахстана Бауыржан Сериккали.
По данным Союза, в мае этого года в Астане планируется проведение международной выставки, в рамках которой специальная международная комиссия обследует собак породы казахский тазы. По итогам обследования, комиссия вынесет свое заключение, которое ляжет в основу решения Генерального комитета Международной кинологической федерации о международном признании казахского тазы и закрепления бренда «Kazakh Tazy» за Казахстаном.
Бесплатное медобследование казахских тазы организовал Союз кинологов Казахстана. Это обследование является одним из требований Международной кинологической федерации для признания новой породы. Собак обследуют по следующим заболеваниям: дисплазия тазобедренного и локтевого суставов, наследственные патологии органов зрения, заболевания сердечно-сосудистой системы, а также иные заболевания, такие как глухота, вывих надколенника и проч.
Отметим, что в рамках показательной программы 5-х Всемирных игр кочевников, которые пройдут в Астане в сентябре этого года, запланировано проведение состязаний тазы.