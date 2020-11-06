Казахские традиционные ремесла развивают в столице

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Два года в Нур-Султане работает организация, объединяющая мастеров традиционного прикладного искусства, ОО «Астана-Береке». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на страницу cтоличного акимата в Instagram.

«Мы открыли «Астана-Береке» в конце 2018 года, собрали мастеров и приступили к работе. В настоящее время у нас 150 мастеров по всей стране. Нам оказал помощь акимат, выделив 20 павильонов на центральной площади. Плюс нам предоставили две мастерские, в которых работают наши специалисты. При них мы открыли дворовые клубы, в которых обучаем детей. Наша цель – продолжать традиции ремесел, унаследованных от наших предков», – отметила руководитель общественного объединения Рауза Балмагамбетова.

Организация проводит бесплатные кружки рукоделия для почти пятисот учащихся столичных школ. Также ремеслу на бесплатной основе обучаются многодетные матери, дети с особыми потребностями, люди из малообеспеченных семей. Они учатся работе с тканью и деревом, ювелирными изделиями.

«Люди из социально уязвимых слоев населения проявляют желание посещать наши мастерские и учиться создавать украшения, вязать крючком, изготавливать изделия из дерева. Учим и помогаем им по мере возможности. Мне нравится работать с детьми, с другими людьми и передавать свои знания и опыт», – рассказал учитель ювелирного мастерства Сержан Баширов.

В 2018–2019 годах по программе «Шебер – Шәкірт» прошли обучение и были трудоустроены 10 человек с ограниченными возможностями.

Освоить новый навык помогают и в ОФ «Путь мастерства». Обратившихся в фонд людей обучают искусству вязания.

«Мы учим мастерству вязания, с помощью которого наши выпускники находят себе занятие, которое приносит доход. Вязание для них становится не только источником заработка, но и способом снять стрессовое состояние. Мы работаем и с людьми с ограниченными возможностями, из социально уязвимых слоев населения, с мамами, у которых есть дети с особенными потребностями», – рассказала руководитель общественного фонда Рахима Мукушева.

НПО открылась в декабре 2019 года и за это время обучила мастерству вязания 100 человек.

Отметим, на сегодняшний день в Нур-Султане зарегистрировано 2 996 неправительственных организаций.



