Казахские тазы успешно выступают на выставке собак в Швейцарии

ЖЕНЕВА. КАЗИНФОРМ - Преодолев длительный путь на микроавтобусе (более 7,8 тысяч километров), казахстанские кинологи с двумя собаками породы тазы прибыли в Женеву, сообщает собственный корреспондент МИА «Казинформ».



В преддверии Чемпионата мира «World dog show-2023» здесь состоялась международная выставка «Гран-при Женева», в которой впервые приняли участие и наши собаки.

Тазы по кличке Тұмар получил титул CAC. Это означает, что собака становится кандидатом в национальные чемпионы, т.е. «Чемпионы Швейцарии».

Вторая тазы по кличке Вангелия получила титул «Лучший представитель породы» (ЛПП) по классу «Ветераны» и также становится кандидатом в национальные чемпионы (титул CAC).

«Гран-при Швейцарии» открыло серию текущих соревнований Международной кинологической ассоциации (FCI), проходящих с 23 по 27 августа в Швейцарии.

В рамках этих соревнований 27 августа казахские тазы примут участие в главном мероприятии – Чемпионате мира «World dog show 2023».

По данным организаторов, для участия в «World dog show-2023» заявлено более 20 тысяч собак из разных стран мира. Представителей 200 пород собак будут оценивать около 150 международных судей.

Эксперт международной категории, эксперт Международной кинологической федерации FCI Заза Омаров (Грузия) поделился своим мнением о тазы.

Он отметил, что тазы очень интересная порода собак и вызвала высокий интерес европейской аудитории. По его мнению, собаки тазы отличаются характером и типом.

«Они (тазы) очень интересные, мне они нравятся. Хорошие экземпляры уже есть, я видел их, когда посещал Казахстан. Главное, чтобы сейчас держать эту породу на уровне» - сказал грузинский эксперт.

З. Омаров также добавил, что Казахстан сделал большой шаг вперед, став полноправным членом Международной кинологической федерации FCI.

«Это значит то, что страна уже имеет право голоса на любых ассамблеях FCI. Главное, чтобы теперь всегда участвовать во всех мероприятиях международного уровня» - сказал он.