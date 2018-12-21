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Казахские сказки на литовском языке издали в Вильнюсе

21 Декабря 2018 14:00 320
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Казахские сказки на литовском языке издали в Вильнюсе

ВИЛЬНЮС. КАЗИНФОРМ - В рамках реализации программы «Рұхани жанғыру» и основных положений статьи «7 граней Великой Степи», Посольством Казахстана в Литве был издан сборник казахских сказок на литовском языке.

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Легенды о ласточке, о споре животных, мифические истории о старце Канбаке и о проделках Алдара косе, а также другие приключения известных персонажей казахских сказок теперь доступны для маленьких литовских читателей и их родителей.

Первые экземпляры книг, а также ценные рождественские подарки получили дети, которые встречают праздники в Центре педиатрии городской больницы Вильнюса. Знакомя детей с книгой, Посол РК в Литве В.Темирбаев рассказал об интересных фактах, связанных с нашей страной. Например, что яблоки и тюльпаны распространились по всему миру с территории современного Казахстана, а лошадь, впервые была одомашнена кочевниками Великой степи.

Казахские сказки на литовском языке издали в Вильнюсе 

Знаменитая теле- и радиодиктор Бернадета Лукошюте, на программах которой выросло не одно поколение литовских детей, прочла юным пациентам Центра педиатрии несколько историй о героях казахских народных сказок. При этом планируется, что казахские сказки будут использованы в детских аудиопередачах литовского радио.

Казахские сказки на литовском языке издали в Вильнюсе 

В ближайшее время сотни экземпляров сборника казахских сказок будут переданы в библиотеки и школы Литвы. С книгой также можно будет познакомиться в ходе международной книжной ярмарки «Vilnius Book Fair» в феврале 2019 года, где пройдет официальная презентация сборника.


Казахские сказки на литовском языке издали в Вильнюсе 

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Ключевые слова: Рухани жаңғыру, Культура,
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