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Казахские названия планируют присвоить нескольким селам Карагандинской области

Автор:  
Серик Сабеков
13 Апреля 2023, 15:16
Казахские названия планируют присвоить нескольким селам Карагандинской области

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Нескольким селам Карагандинской области хотят дать казахские названия, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Соответствующий проект совместного постановления акимата Карагандинской области и решения Карагандинского областного маслихата размещен на портале Открытые НПА.

В частности, планируется переименовать село Новостройка Уштобинского сельского округа Бухар Жырауского района в село Атамекен.

Также запланировано переименование следующих сельские округов и сел Осакаровского района:

Звездный сельский округ – в сельский округ Жұлдыз;

Тельманский сельский округ – в сельский округ Нияз;

Село Звездное Звездного сельского округа – в село Жұлдыз;

Село Комсомольское Николаевского сельского округа – в село Қайыңды;

Село Сенакосное Каратомарского сельского округа ауылын – в село Қаратомар;

Село Тельманское Тельманского сельского округа – в село Қаракөл;

Село Чапаево Садового сельского округа – в село Жаңатоған.

Настоящее совместное постановление акимата Карагандинской области и решение Карагандинского областного маслихата вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

Документ будет находиться на публичном обсуждении до 27 апреля.


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