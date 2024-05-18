Казахские кюи прозвучали в словацких Татрах

В столице одного из самых популярных туристических регионов Словакии – Жилинского края состоялся День казахской культуры. Мероприятие было организовано мэрией Жилина и посольством Казахстана под лозунгом «Вместе против насилия», символизируя дружбу и сплоченность народов двух стран в противостоянии любым формам насилия в современном мире, передает агентство Kazinform.

На церемонии открытия мэр Жилина Петер Фиабане приветствовал проведение этнографической презентации Казахстана, предоставившей возможность ближе узнать казахские культурные традиции и укрепить традиционно дружественные связи между двумя странами. Подчеркнута важность совместных акций солидарности словацкой и казахстанской общественности в неприятии насилия и нетерпимости.

Посол РК Толежан Барлыбаев от имени руководства Казахстана выразил пожелания скорейшего выздоровления премьер-министру Словакии Роберту Фицо, отметив его выдающийся вклад в развитие и укрепление казахстанско-словацкого сотрудничества. Поблагодарив власти Жилинского края за помощь в организации выставки, дипломат передал областной библиотеке коллекцию книг Абая, Магжана Жумабаева и других казахских писателей, отстаивавших высокие идеалы мира, добра и гуманизма.

В историческом центре Жилина - на 700-летней Марианской площади широкой общественности впервые была представлена казахская юрта, символизирующая мир и согласие, домашний очаг, гармонию человека и природы. Посетители выставки ознакомились с убранством и уникальным мастерством изготовления юрты, входящими в Список всемирного нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. Они также узнали, что кочевники Великой Степи первыми в истории человечества приручили коней, выплавили металл и создали колесо, а изобретение юрты позволило им освоить огромные просторы Евразии.

В рамках культурной акции состоялось выступление Уральского фольклорного ансамбля «Арнау», исполнившего кюи Курмангазы «Сарыарқа», «Адай», «Балбырауын», Даулеткерея «Көреғұлы», Махамбета «Жұмыр қылыш» и другие. Словацкая публика высоко оценила звучание домбры, кобыза, шерте и жетыгена, встретив выступление музыкантов бурными и продолжительными аплодисментами.

Этновыставка в Жилине продолжила серию казахстанских культурных акций в Словакии. Жилинский край стал четвертым регионом, где была представлена выставка «Казахская юрта». Ранее с традиционным казахским жилищем и этнографической презентацией ознакомились жители Братиславского, Трнавского и Баньско-Быстрицкого краев.