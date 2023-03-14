Казахские кюи одновременно сыграют во всех школах и колледжах страны

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Национальный челлендж к празднованию Наурыз мейрамы пройдет в республике. Об этом рассказал директор департамента по воспитательной работе и дополнительного образования Министерства просвещения РК Аман Сейтов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

По словам директора департамента, мероприятие состоится 17 марта в 12:00 часов дня по столичному времени, оно направлено на воспитание духовно-нравственной культуры и патриотических чувств у подрастающего поколения, сохранение культурного наследия страны, популяризацию игры на домбре среди детей.

«Челлендж домбристов – демонстрация творческих достижений детей и молодежи, педагогов и родителей в области музыкального искусства и популяризация домбры. К участию приглашаются все желающие. Стоит отметить, что такой челлендж среди учащихся проводится впервые. Звуки домбры одновременно зазвучат во всех организациях образования уже в эту пятницу. Это уникальное событие в культурной жизни республики», - подчеркнул Аман Сейтов.

В Минпросвещения отметили, что празднование Наурыз мейрамы пройдет с 10 по 17 марта текущего года во всех общеобразовательных школах страны. В эти же дни будет дан старт общереспубликанской акции «Таза табиғат», челленджу «Жасыл үй», благотворительной акции «Қайырымды ұлт», фестивалю национальных блюд, благотворительной акции «Ярмарка ремесленников», празднику национальных игр, конкурсу рисунков «Наурыз – ұлыстың ұлы күні» и семейному соревнованию «Отбасы – бақыт мекені». Также планируется запуск флешмобов и челленджей с хэштегом #Наурызмейрамы #Наурызкүйі в социальных сетях.