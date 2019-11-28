+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -13 °С
Алматы: -3 °С
USD 386.19 EUR 425.08
RUB 6.04 CNY 54.99
Скачать
Новости
Вся лента >>>

«Казахские дома» планируется открыть за рубежом

28 Ноября 2019 13:06
Поделиться:
«Казахские дома» планируется открыть за рубежом

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Представители казахской диаспоры откроют «Казахские дома» за рубежом. Об этом сообщил министр информации и общественного развития РК Даурен Абаев в ходе Международного круглого стола «Соотечественники - ориентация в будущее», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мы знаем, что есть большая потребность в вопросах развития культурно-гуманитарных связей наших соотечественников за рубежом с исторической родиной. Поэтому мы, совместно с фондом «Отандастар», предложили во многих странах открыть казахский культурно-деловой центр «Казахский дом». Хотим, чтобы «Казахские дома» объединяли казахские культурные центры», - отметил Даурен Абаев в ходе круглого стола.

Напомним, ранее министр сообщил, что в следующем году планируется сократить количество требуемых документов с 46 до 20 от соотечественников, которые хотят переехать в Казахстан.

Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: СМИ, Общество,
Поделиться:

Автор:

Акбота Кузекбай

Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Тасмаганбетова Гульжан
Тасмаганбетова Гульжан
954-047
rusred@inform.kz

Архив