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вчера 22:54
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«Казахские дома» планируется открыть за рубежом
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Представители казахской диаспоры откроют «Казахские дома» за рубежом. Об этом сообщил министр информации и общественного развития РК Даурен Абаев в ходе Международного круглого стола «Соотечественники - ориентация в будущее», передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Мы знаем, что есть большая потребность в вопросах развития культурно-гуманитарных связей наших соотечественников за рубежом с исторической родиной. Поэтому мы, совместно с фондом «Отандастар», предложили во многих странах открыть казахский культурно-деловой центр «Казахский дом». Хотим, чтобы «Казахские дома» объединяли казахские культурные центры», - отметил Даурен Абаев в ходе круглого стола.
Напомним, ранее министр сообщил, что в следующем году планируется сократить количество требуемых документов с 46 до 20 от соотечественников, которые хотят переехать в Казахстан.
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