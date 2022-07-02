Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Актюбинская область

Казахские дети из России отдохнули в языковом лагере в Актобе

Автор:  
Самал Ендибаева
2 Июля 2022, 20:44
Казахские дети из России отдохнули в языковом лагере в Актобе

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – В Актобе в рамках меморандума между Актюбинской и Оренбургской областями был организован языковой лагерь для детей из этнических казахских семей, проживающих в России, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Аким Актюбинской области Ондасын Уразалин встретился с детьми, отдыхающими в международном языковом лагере «Ана тілі әлемі» на базе НИШ.

Всего в лагере отдохнули 30 детей из этнических казахских семей, проживающих в Республиках Алтай, Татарстан, городе Санкт-Петербурге и Оренбургской, Орской, Саратовской, Омской, Челябинской областях Российской Федерации.

photo

В ходе встречи аким области отметил, что сотрудничество между двумя регионами в сфере образования будет продолжено.

«Наряду с организацией веселого отдыха, главной задачей было научить вас простым фразам на казахском языке, используемым в повседневной жизни, помочь овладеть родным языком. Это только начало. В дальнейшем сотрудничество между двумя регионами в сфере образования будет продолжено. Сегодня я встречаюсь с вами, с вашими родителями, чтобы выслушать ваши пожелания и предложения», - сказал Ондасын Уразалин.

photo

Председатель Оренбургского представительства международного центра «Қазақ тілі» Сауле Таикешова и родители выразили слова благодарности руководству Актюбинской области за внимание и поддержку этого проекта.

photo

В свою очередь, участники лагеря поделились, что эта поездка на историческую родину имела для них большое значение и оставила массу впечатлений. О том, как прошел отдых в лагере, дети рассказывали на казахском языке.

photo

Программа лагеря, запланированная на 12 дней, была очень насыщенной. Приоритет был отдан изучению казахского языка, ознакомлению с обычаями и традициями казахского народа. Дети постигали тонкости национального прикладного искусства, учились играть на домбре, кататься на лошадях, играть в национальные игры.

photo

Кроме того, были организованы культурные мероприятия, посещения сакральных мест региона. Завтра ребята осмотрят достопримечательности Мартукского района, затем возвратятся к себе домой.

В завершение встречи аким области подарил детям памятные открытки и сувениры, пожелал успехов в дальнейшем изучении родного языка.

photo


Актюбинская область  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Две недели осталось до завершения легализации иностранных автомобилей
Две недели осталось до завершения легализации иностранных автомобилей
Более 3,5 тысяч рабочих не хватает в Карагандинской области
Более 3,5 тысяч рабочих не хватает в Карагандинской области
Четверых парней подозревают в обмане 30 пенсионеров в Павлодаре
Четверых парней подозревают в обмане 30 пенсионеров в Павлодаре
Найден Коран, подаренный Кенесары хану знаменитым Маралом ишаном
Найден Коран, подаренный Кенесары хану знаменитым Маралом ишаном
Полный текст выступления Главы государства на втором заседании Национального курултая
Полный текст выступления Главы государства на втором заседании Национального курултая
Заметки Марко Поло рядом не стоят с новыми источниками из Ватикана – Саясат Нурбек о семитомнике по истории Казахстана
Заметки Марко Поло рядом не стоят с новыми источниками из Ватикана – Саясат Нурбек о семитомнике по истории Казахстана
Как прошел Национальный курултай в Туркестане
Как прошел Национальный курултай в Туркестане
В Туманном Альбионе горят леса: британский опыт борьбы с пожарами
В Туманном Альбионе горят леса: британский опыт борьбы с пожарами
Глава государства провел второе заседание Национального курултая
Глава государства провел второе заседание Национального курултая