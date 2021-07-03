Казахская юрта и «Слова назидания» Абая презентованы в Израиле

ТЕЛЬ-АВИВ.КАЗИНФОРМ – Посольство Казахстана в Израиле при поддержке мэрии Тель-Авива и корпорации «Казцинк» открыла экспозицию Казахской юрты в одном из популярных туристических районов города – парке, на набережной морского порта. Экспозиция приурочена к 30-летию Независимости Республики Казахстан и Национальному Дню Домбры, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Посольство РК в Израиле.

В торжественном мероприятии приняли участие члены городского совета Тель-Авив-Яфо, Патриарх Иерусалимский Теофиль III, представители МИД, дипломатического корпуса, общественных и деловых кругов Израиля, журналисты и казахстанская диаспора.

В своем выступлении Посол Казахстана Сатыбалды Буршаков подробно рассказал о большом и символическом значении юрты для нашего народа при этом, отметив, что в 2014 году Юрта и Домбра были внесены в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО. Дипломат подчеркнул, что презентация наследия казахстанской культуры будет способствовать дальнейшему укреплению культурно-гуманитарных связей между Казахстаном и Израилем.

Заместитель мэра Тель-Авива Гал Шараби отметил, что экспозиция Юрты, которая будет открыта в течение десяти дней, даст возможность для населения Израиля и гостей города лучше узнать традицию и культуру казахского народа.

В рамках мероприятия также состоялась презентация книги Абая Кунанбайулы «Слова назидания» на иврите, изданная в честь 175-летия Великого поэта. С.Буршаков вручил переводчику книги Полине Брукман и директору издательского дома «Бейт Нелли Медиа» Алле Серебринской благодарственные грамоты Министра культуры и спорта Казахстана.

Представители еврейской общины - выходцы из Казахстана, которые проживают в Израиле, с теплотой и благодарностью делились воспоминаниями о нашей стране.

Мероприятие сопровождалось небольшой концертной программой, в рамках которой Амирлан Нажмитдинов, студент университета Бар Илан и Бекжан Конурбаев исполнили на домбре произведения известных казахских композиторов. Отдельных аплодисментов заслужила гражданка Израиля Ирэна Арзютова, спевшая песню Абая «Көзімнің қарасы».

Юрта была изготовлена в Алматинской области и доставлена в Израиль благодаря спонсорской помощи, оказанной корпорацией «Казцинк».

Экспозиция казахской юрты будет открыта со 2 по 10 июля в Парке порта Тель-Авив.