РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    20:51, 02 Июль 2021 | GMT +6

    Казахская юрта и «Слова назидания» Абая презентованы в Израиле

    None
    None
    ТЕЛЬ-АВИВ.КАЗИНФОРМ – Посольство Казахстана в Израиле при поддержке мэрии Тель-Авива и корпорации «Казцинк» открыла экспозицию Казахской юрты в одном из популярных туристических районов города – парке, на набережной морского порта. Экспозиция приурочена к 30-летию Независимости Республики Казахстан и Национальному Дню Домбры, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Посольство РК в Израиле.

    В торжественном мероприятии приняли участие члены городского совета Тель-Авив-Яфо, Патриарх Иерусалимский Теофиль III, представители МИД, дипломатического корпуса, общественных и деловых кругов Израиля, журналисты и казахстанская диаспора.

    В своем выступлении Посол Казахстана Сатыбалды Буршаков подробно рассказал о большом и символическом значении юрты для нашего народа при этом, отметив, что в 2014 году Юрта и Домбра были внесены в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО. Дипломат подчеркнул, что презентация наследия казахстанской культуры будет способствовать дальнейшему укреплению культурно-гуманитарных связей между Казахстаном и Израилем.

    Заместитель мэра Тель-Авива Гал Шараби отметил, что экспозиция Юрты, которая будет открыта в течение десяти дней, даст возможность для населения Израиля и гостей города лучше узнать традицию и культуру казахского народа.

    В рамках мероприятия также состоялась презентация книги Абая Кунанбайулы «Слова назидания» на иврите, изданная в честь 175-летия Великого поэта. С.Буршаков вручил переводчику книги Полине Брукман и директору издательского дома «Бейт Нелли Медиа» Алле Серебринской благодарственные грамоты Министра культуры и спорта Казахстана.

    Представители еврейской общины - выходцы из Казахстана, которые проживают в Израиле, с теплотой и благодарностью делились воспоминаниями о нашей стране.

    Мероприятие сопровождалось небольшой концертной программой, в рамках которой Амирлан Нажмитдинов, студент университета Бар Илан и Бекжан Конурбаев исполнили на домбре произведения известных казахских композиторов. Отдельных аплодисментов заслужила гражданка Израиля Ирэна Арзютова, спевшая песню Абая «Көзімнің қарасы».

    Юрта была изготовлена в Алматинской области и доставлена в Израиль благодаря спонсорской помощи, оказанной корпорацией «Казцинк».

    Экспозиция казахской юрты будет открыта со 2 по 10 июля в Парке порта Тель-Авив.


    Теги:
    Культура 30 лет Независимости Международная деятельность
    Сейчас читают
    Сегодня, 10:03
    Казахстан завоевал два «серебра» Азиатских игр в гребле на байдарках и каноэ
    Сегодня, 09:58
    «Спасатели собирали дань министру»: в МЧС РК сделали заявление
    Сегодня, 09:34
    Экспорт товаров из Казахстана в Китай сокращается
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!