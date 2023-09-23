Казахская юрта - это целая вселенная

Большим спросом у жителей и гостей города Тараза пользуется продукция местных ремесленников, связанная с обустройством национального жилища казахов - юрты. Об исторических особенностях казахской юрты, значении национальных орнаментов и о мастерах-ремесленниках Тараза – в материале корреспондента МИА «Казинформ».

Сегодня у ремесленников Тараза можно заказать полностью выполненную традиционную юрту, со всем красочным убранством. Спросом пользуются также отдельные декоративные элементы, которыми можно украсить обычный современный дом.

Известно, что казахи в большей степени были кочевниками и для жилья использовали юрты, ведь это оптимально мобильный, с минимумом необходимых предметов. Это и энергетически полезный тип жилища - круглая форма юрты сейчас признается учеными самой полезной для здоровья человека.

Кочевая жизнь предполагает частые переезды с одного пастбища на другое, поэтому кочевнику нужен достаточно легкий и быстроразборный дом. Но в то же время, такой дом должен быть теплым, чтобы в нем можно было пережить суровую степную зиму с буранами и метелями. А летом необходимо укрыться от палящего зноя.

Фото: МИА "Казинформ"

- Юрта - мобильное жилище из деревянного остова, скрепленного канатами, и толстого войлочного покрытия прекрасно защищено от зимнего холода, - рассказывает жамбылский историк, археолог Галия Алимжанова. - А летом достаточно приоткрыть снизу полог юрты, чтобы получить прохладу от воздушного кондиционирования. Интерьер традиционной юрты казахов весьма эргономичен - каждая вещь имеет свое предназначение, свой смысл, проверенный временем. И каждая казахская семья стремилась украсить свое жилище различными декоративными элементами, создавая уютный интерьер.

Стремление к красоте и гармонии сподвигло предков казахов украшать все предметы, которые их окружали. Причем украшать со смыслом. И, как правило, этим занимались женщины, которые в стародавние времена могли создавать шедевры декоративного искусства.

В старину большинство кочевников могли изготовить юрту самостоятельно. Но чаще юрты, особенно их остовы, заказывали у мастеров-ремесленников. А обустройством внутреннего убранства, с использованием декоративных элементов из узорчатого войлока или чия, занимались обычно женщины, вкладывая в процесс изготовления не только свой художественный вкус и фантазию, но и сердечные пожелания мира и благополучия, здоровья, долголетия и богатства своей семье, своему роду.

- Войлоком покрывали юрту, войлоком застилали пол и утепляли стены. Из войлока делали әбдіреқап – чехлы для сундуков, аяққап – настенные сумы для посуды, кебенек – войлочные плащи, байпақ – войлочные чулки, типа валенок, қалпақ – войлочные шляпы, жабу – попоны, терлік, тоқым – подстилки, тебіңгі – потники боковые для седла и другие изделия. Традиционные изделия казахского кошмоваляния – это кииз, гладкий войлок, обычно из белой или серой шерсти, который идет в основном на покрытие юрты, на хозяйственные нужды. Текемет – кошма постилочная, ее получают путем вваливания рисунков из окрашенной непряденой шерсти на полуготовую основу. Всё это сворачивают вместе с циновкой в рулон, поливают горячей водой и катают ногами и предплечьями рук. Сырмак, сырдамал – полотнища постилочные, изготавливаемые по обыкновению путем нашивания на первооснову двух разноцветных, но одинаковых рисунков, вырезанных из тонкого войлока. А такое же постилочное полотнище, вышитое по войлоку разноцветными шерстяными нитями, называется сырдак. Стены юрты украшают тускииз – ковры войлочные украшенные аппликацией по войлоку бархатом, вырезанным в виде орнаментальных рисунков двух цветов. При этом фоном для первого рисунка служат остатки от второго, или наоборот, - говорит историк.

Секрет красивых узоров

Существует народное поверье у южных казахов, как женщины выбирали себе помощниц в изготовлении войлочных узорчатых ковров на приданое своим дочерям.

Секрет изготовления красивых симметричных узоров знает потомственная таразская мастерица Аманкуль Джантаева.

- Когда в старину готовили приданое для дочерей, то в это дело вкладывали не только финансы, но и все свои душевные силы, - рассказывает мастерица. – А во время самого процесса изготовления приговаривали добрые и сердечные пожелания. Считалось, что это принесет дочерям счастье в их семейной жизни. Войлочные ковры необходимо было катать предплечьями рук, и, если размер предплечий в размерах рук женщин, которые катали ковры, разный, то узоры сдвигались и нарушалась симметрия.

Поэтому, по словам собеседницы, мамы невест приглашали помогать катать войлочные ковры тех своих подруг, у кого размер предплечий был одинаков. Тогда узоры на ковре получались ровными, стройными и красивыми. Считалось, что в этом случае и жизнь молодых сложится красиво и благополучно.

Мы все немного тенгрианцы

Мастерицы Тараза добились большого совершенства в изготовлении узорных войлоков, а также атрибутов украшения юрты, называемых шашак бау.

Разноцветные подвески шашак бау использовались и как элементы декора, и как обереги. Поэтому в них всё имело значение – цвет, размер, количество узлов, место расположения в юрте. Предки современных казахов вкладывали в это сакральный смысл, верили, что таким образом можно достичь жизненного благополучия.

Фото: МИА "Казинформ"

- Известно, что предки казахов были тенгрианцами, - говорит историк Галия Алимжанова. – Они вкладывали сакральный смысл в силы Природы. Всё, что их окружало, они одушевляли и обожествляли. Небо, земля, солнце, ветер, огонь, вода, деревья, камни - во всём они видели нечто божественное. И бережно относились к окружающей природе. В этом плане древние верования всех народов имеют общую основу и задачи – сохранять здоровье, мир в семье, оберегать жилище, растить детей, иметь достаток в доме. В современном мире мы возвращаемся к этим древним истокам, понимая их вечные ценности, используем древние знания. И сейчас многие стремятся украсить свои современные дома национальными орнаментами, элементами древнего убранства казахской юрты, теми же шашак бау. Поэтому и сегодня мы все немного тенгрианцы...Использовали в старину в убранстве юрты и чий. Это циновка из стеблей степной травы «чий», вид ковыля, произрастающего в Средней Азии. Чий применялся и для плетения разнообразных изделий, и в качестве топлива.

Использовали в старину в убранстве юрты и чий. Это циновка из стеблей степной травы «чий», вид ковыля, произрастающего в Средней Азии. Чий применялся и для плетения разнообразных изделий, и в качестве топлива.

- Циновка, сплетенная из стеблей травы чий, с древних времен получила распространение в быту казахов. И это, пожалуй, самый древний вид искусства на территории Великой Степи. В жилище казахов чий применялся вначале лишь в функциональных, прикладных целях. Но со временем чиевые циновки стали украшать красивыми орнаментами. В современном мире казахи уже давно перешли на оседлый образ жизни, и чий начал выполнять декоративную функцию для украшения интерьеров. В технике чия сегодня создают не только обычные предметы повседневного быта, но и живописные портреты, натюрморты, - говорит спикер.

Мастерица Гульнара Абдуллаева: как подарить счастье

Под волшебными руками этой мастерицы создаются удивительные произведения декоративно-прикладного искусства в национальном казахском стиле, оживают народные орнаменты.

Около двух десятков лет она занимается пошивом убранства казахских юрт, которые стало уже традиционным устанавливать на праздник Наурыз и другие торжества. Занимается лоскутным шитьем, валянием, изготовлением корпеше и одеял, разнообразной сувенирной продукции. Создает приданое для невесты. Утверждает, что заниматься валянием - это одно удовольствие.

Фото: МИА "Казинформ"

Как утверждает мастерица, каждый национальный узор имеет смысл, по узорам можно прочитать историю семьи, в узоры вкладывают добрые пожелания детям, новобрачным, родителям, друзьям. Красочные панно оформляют узорами «крылья птиц», «бараньи рога», «шанырак» и другими. Они символизируют пожелания благополучия, процветания, долголетия, крепкой и многодетной семьи, щедрого дастархана и теплого дома. При изготовлении кошмы выкладывают цветочными и иными мотивами узоров, изображают символы изобилия, богатства и здоровья, а края кошмы украшаются оберегами от несчастий, от негативного внешнего влияния.

По ее словам, все пожелания, которые мы обычно говорим на различных торжествах, наши предки могли зашифровать в предметах быта, которые они на этих торжествах дарили, и энергетика этих пожеланий оставалась в этой семье надолго.

- Каждый узор имеет смысл, а историю семьи мы создаем с помощью этих узоров. Вот на этом панно изображена моя семья. Посередине узор символизирует, что у меня семья создалась, причем обозначено, что это крепкая семья, стоим на ногах. Вот идет виточек - у меня одна дочка, потом дальше виточек – она выходит замуж. Этот узор сам по себе называется – «крылья птиц», значит получается, что у меня есть дочка, и она выходит замуж. Узор «бараньи рога» символизирует богатство, благополучие – тем самым говорится пожелание семье. С этой стороны узор – второй шанырак – это изображается наше дело, наш магазин, так как здесь мы, по сути, полжизни проводим. Офис тоже как дом можно считать, - рассказывает мастерица.

В школах города Гульнара Абдуллаева проводит мастер-классы, рассказывает детям о войлочном искусстве, о смыслах и значении национальных казахских орнаментов, их стилистике и правильном применении, разъясняя, что узоры-пожелания, сделанные правильно и в тему, несут в себе сильную энергию добра. Дети с интересом слушают ее рассказы, и, чаще всего, беседы затягиваются дольше урочного времени.

У ремесленников Тараза сегодня заказывают оформление как полностью выполненной традиционной юрты, со всем красочным убранством, выполненным из войлока, так и отдельные декоративные элементы, которыми можно украсить обычный современный дом.

И Гульнара Абдуллаева одна из тех мастеров, чьи произведения сегодня украшают многие дома, используются на семейных торжествах, тоях.

- Заказы идут стабильно, особенно у кого свадьбы, - говорит она. - Сейчас даже модно стало делать той по национальным обычаям, приданое и подарки готовить в национальном стиле. К сватовству, например, жених приносит узорчатый ковер из войлока. Как приятно родителям - ковер привезли, постелили, на него девочку-невесту посадили и серьги ей надевают по обычаю. Такую белую кошму у нас только ханам подавали. То есть, семья жениха показывает, что к будущей снохе будут относиться с уважением. А узоры на кошме означают пожелания богатства, благополучия. Такая кошма сейчас стоит от 3,5 до 10 тысяч тенге. Обычно эта кошма остается и на беташар.

Бесик, по ее словам, это отдельная тема для символики национальных орнаментов.

Фото: МИА "Казинформ"

- Сейчас мы узоры на бесиках оформляем каждому индивидуально, - говорит Гульнара Абдуллаева. – Сейчас принято изображать родовые узоры своего племени, родовую тамгу. Это делается для того, чтобы предки твоего рода охраняли младенца. В бесик входит такпа – лента, которой привязывают ребенка, а также разнообразные подушечки. В набор бесиков, которые мы делаем, входят и гигиенические приспособления, которые наши предки кочевники использовали для отправления естественных надобностей младенцев, задолго до современных памперсов. Это так называемые «сумаки» – мочевыводящие трубки своеобразных катетеров, позволяющие оставаться ребенку сухим и чистым. Их всегда изготовляли из длинных костей баранов, овец и косуль. Есть специальные трубочки для девочек и мальчиков, в их конструкции учитывают физиологические особенности. Наши предки в своих кочевых условиях повседневной жизни придумали эффективное решение гигиены для младенцев. И сегодня, в современных условиях, во многих семьях это используют.

Заказывают часто Гульнаре Абдуллаевой и кошму для обряда тусау кесу – «разрезание пут» годовалому ребенку.

- Сейчас многие стали на такой кошме писать имя ребенка, но это категорически нельзя делать, так как по этому ковру обычно ходят во время обряда тусау кесу, и наступать на имя ребенка совершенно недопустимо. Нельзя также изображать поперечные полосы. Узоры должны располагаться только вдоль кошмы, чтобы ничто не мешало энергетике движения, чтобы не было препятствий в жизни. Кошма делается по-разному для девочек и для мальчиков. Например, для девочек выкладываем цветочные мотивы узоров – чтобы она в жизни была как цветочек, расцветала и благоухала. И, конечно, изображаются символы изобилия, богатства и здоровья. А края кошмы обычно украшаются оберегами, от постороннего сглаза, символами солнца. Для мальчиков – узоры в виде расчески, чтобы всё плохое как бы «вычесывалось» и с ним оставалось только хорошее. Как обычно получается – приданое для девушки нам заказали, а потом через год те же клиенты приходят за бесиком, а после заказывают всё для тусау кесу, сундет той и так далее. За 5–6 лет одеяла, матрасы изнашиваются, могут выйти из строя, нужны новые, - и опять к нам придут. Если делать качественные изделия, то и клиенты будут. Это как круговорот в природе, так и здесь – круговорот событий в жизни человека. Всё повторяется на следующей стадии. Жизнь продолжается, - говорит собеседница.

Делает эта семья ремесленников и сундуки для приданого и для других целей. На сундуках создают узоры специально для мальчиков в виде, например, стрел. А, допустим, для девушек на выданье на сундуках для приданого изображали шанырак, замыкали кольцо узоров для ограждения молодых от негативного внешнего влияния. В узорах на таких сундуках изображается и потомство - дети, внуки, правнуки.

- Сундуки раньше муж делал, но его уже три года как нет, сейчас племянник этим занимается. Мы сейчас идем к тому, чтобы в одном месте всё закупалось, в комплексе, в одной цветовой гамме. Ткани, нитки, иголки, вся фурнитура – всё у нас импортное. Из отечественного производства – только вата. Раньше, в советские времена, работал АХБК, выпускал много хлопчатобумажных тканей, сейчас ничего такого нет. Конечно, хотелось бы, чтобы всё было свое, не зависеть от курса валют при закупе, не зависеть от импортных поставок. Сегодня поставки есть, а завтра может не быть. Вот рядом Узбекистан, также производит и шерсть, и вату, и перерабатывающее производство у них налажено. А у нас никак не получается. Когда свое – и продукция дешевле получается. Раньше нас, ремесленников, не признавали. А сейчас, когда город Тараз получил статус города ремесленников, с нами считаются, Создание ассоциаций ремесленников также положительный момент. Если раньше мы были разрозненны, каждый сам по себе, то сегодня активно участвуем в жизни города, проводим бесплатные мастер-классы для населения по работе с войлоком. Но с помещением проблемы. Пытаемся добиться, чтобы выделили финансирование на оплату мастера, который бы бесплатно обучал всех желающих. Чиновники нас не понимают. Если государство поможет, мы можем обучить ремеслу всех желающих и увеличить число ремесленников в нашем городе. Даже если они профессионально не будут заниматься, то просто для себя смогут делать необходимые вещи. Надо только помочь на первоначальном этапе, - считает Гульнара Абдуллаева.

Почему японцы покупают войлочные игрушки у ремесленников Тараза

По мнению всех таразских ремесленников, занимающихся производством войлочных изделий, войлок имеет оздоравливающий эффект.

- Войлок обладает исцеляющей силой, - говорит Гульнара Абдуллаева – Эта энергия тепла, полученная от солнца и исходящая от шерсти, лечит физические недуги, успокаивает, согревает, исцеляет. Очень полезна для развития мозга мелкая моторика во время работы с шерстью. Войлоковаляние очень сильно успокаивает, а значит, человек постепенно исцеляется. Когда катаешь войлок ,все кровеносные капилляры работают, все активные точки на ладонях задействованы. Когда ребенок берет в руки войлочную игрушку, происходит то же самое».

По ее словам, уже много лет японцы, которые стали участниками проекта по ремесленничеству в Жамбылской области и часто бывают в Таразе, заказывают таразским мастерам детские игрушки именно из войлока.

- Японцы искусственную синтетику своему ребенку не берут – только из натуральных материалов, из войлока. Когда ребенок играет с войлочными игрушками, он оздоравливается, - отметила Гульнара Абдуллаева.

Ностальгия по юрте

В областном историко-краеведческом музее Тараза хранится одна из интереснейших находок, сделанных археологами на раскопках в Жамбылской области. Это керамический светильник, сделанный в виде юрты.