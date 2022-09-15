Казахская школа на 320 мест открылась в селе Костанайской области

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — Новая средняя школа имени Мухамеджана Сералина с государственным языком обучения на 320 мест открылась в селе Карабалык Карабалыкского района, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима Костанайской области.

Школа обошлась местному бюджету в 1,6 млрд тенге. Открытие школы с государственным языком обучения является долгожданным событием как для самих детей, так и для всего населения районного центра: педагогов, родителей, ветеранов села.

«В школе созданы комфортные и безопасные условия для качественного образовательного процесса: светлые кабинеты с интерактивным оборудованием, два компьютерных класса, удобные мастерские, современная модернизированная библиотека, полностью оборудованная столовая, оснащенный спортивный зал.

Кроме того, в школе открылся полностью оборудованный мини-центр на 40 мест с полным днем пребывания с отдельным входом в соответствии со стандартом дошкольного образования»,- сообщили в пресс-службе.

Продолжается в регионе модернизация школ, укрепление их материально-технической базы. В этом году, по информации пресс-службы, автобусный парк сельских школ будет укомплектован 30 новыми автобусами. Из них школам Карабалыкского района будут предоставлены 5 новых автобусов.



