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    02:00, 15 Сентябрь 2022 | GMT +6

    Казахская школа на 320 мест открылась в селе Костанайской области

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    КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — Новая средняя школа имени Мухамеджана Сералина с государственным языком обучения на 320 мест открылась в селе Карабалык Карабалыкского района, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима Костанайской области.

    Школа обошлась местному бюджету в 1,6 млрд тенге. Открытие школы с государственным языком обучения является долгожданным событием как для самих детей, так и для всего населения районного центра: педагогов, родителей, ветеранов села.

    «В школе созданы комфортные и безопасные условия для качественного образовательного процесса: светлые кабинеты с интерактивным оборудованием, два компьютерных класса, удобные мастерские, современная модернизированная библиотека, полностью оборудованная столовая, оснащенный спортивный зал.

    Кроме того, в школе открылся полностью оборудованный мини-центр на 40 мест с полным днем пребывания с отдельным входом в соответствии со стандартом дошкольного образования»,- сообщили в пресс-службе.


    Продолжается в регионе модернизация школ, укрепление их материально-технической базы. В этом году, по информации пресс-службы, автобусный парк сельских школ будет укомплектован 30 новыми автобусами. Из них школам Карабалыкского района будут предоставлены 5 новых автобусов.





    Теги:
    Костанай Костанайская область Образование
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