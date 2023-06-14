Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Общество

Казахская диаспора в Кыргызстане почтила память погибших при пожаре в области Абай

Автор:  
Гульмира Абдрахманова
14 Июня 2023, 21:34
Казахская диаспора в Кыргызстане почтила память погибших при пожаре в области Абай

БИШКЕК. КАЗИНФОРМ – Представители казахской диаспоры в Кыргызстане, члены Ассамблеи народов КР почтили память погибших казахстанцев при лесном пожаре в области Абай, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Мероприятие, организованное Ассоциацией казахов в КР, прошло в здании Ассамблеи народов Кыргызстана с участием представителей узбекской, таджикской, татарской, русской, турецкой, дунганской и уйгурской диаспор.

Председатель Ассамблеи народов Кыргызстана Алмамбет Матубраимов от лица всего кыргызского народа выразил соболезнования казахстанцам, а также семьям погибших при лесном пожаре на востоке Казахстана.

photo

«Мы выражаем соболезнование казахскому народу в связи с бушующим пожаром - климатической катастрофой. Никогда ранее страна не сталкивалась с такой площадью возгорания, которое стало причиной гибели людей. Мы хотим поддержать своих соседей, друзей, родственников и всех казахстанцев в этот момент. С глубокой скорбью искренне выражаем соболезнования всему Казахстану», - сказал Алмамбет Матубраимов.

Член Ассоциации казахов в Кыргызстане, организатор поминального обеда Сабыржан Сейдахметов также высказал слова поддержки и соболезнования родным и близким погибших в пожаре.

photo

«Сегодня мы провели поминальный обед в память о погибших в страшном пожаре в Абайской области. Диаспоры разных национальностей Ассамблеи народов Кыргызстана пришли разделить горе с казахской диаспорой, выразить соболезнования и сказать слова поддержки народу Казахстана», - сказал представитель казахской диаспоры.

Напомним, на данный момент 1800 человек продолжают тушить пожар в области Абай. Объявлен сбор помощи пострадавшим.

Общая площадь пожара в области Абай около 60 тысяч га, из них 43 тысяч га – в активной термоточке. Угрозы населенным пунктам нет.

Кто в ответе за трагедию и что нужно сделать, чтобы предотвратить такие происшествия в будущем, можно прочесть здесь.


Кыргызстан   Общество   Пожар в области Абай  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Разгромом завершился финальный бой Сакена Бибосынова на турнире «Elorda Cup»
Разгромом завершился финальный бой Сакена Бибосынова на турнире «Elorda Cup»
В Атырау энергетическая компания оштрафована судом на 7.2 млрд тенге
В Атырау энергетическая компания оштрафована судом на 7.2 млрд тенге
Махмуд Сабырхан завоевал «золото» турнира «Elorda Cup»
Махмуд Сабырхан завоевал «золото» турнира «Elorda Cup»
Галымжан Кырыкбай стал чемпионом «Қазақстан Барысы»
Галымжан Кырыкбай стал чемпионом «Қазақстан Барысы»
Нашествие саранчи на полях прокомментировали в Костанайской области
Нашествие саранчи на полях прокомментировали в Костанайской области
Акимат Рудного намерен восстанавливать пустующие дома
Акимат Рудного намерен восстанавливать пустующие дома
Демонстранты протаранили дом мэра во Франции
Демонстранты протаранили дом мэра во Франции
Ликвидация пожара в области Абай: Президент наградил военнослужащих
Ликвидация пожара в области Абай: Президент наградил военнослужащих
Конструктор госномеров на автомобили планируют внедрить в Казахстане
Конструктор госномеров на автомобили планируют внедрить в Казахстане