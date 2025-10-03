Казахская академия питания: обновление школьного рациона — инвестиция в будущее страны

— Проблема лишнего веса среди детей — это не только казахстанская, но и мировая тенденция. По данным Всемирной организации здравоохранения, число детей с избыточным весом во всем мире растет с каждым годом. Это уже называют глобальной эпидемией XXI века. Казахстан, к сожалению, не исключение. Сегодня почти каждый пятый ребенок в возрасте 6–9 лет в нашей стране имеет избыточный вес или ожирение. Если не остановить эту тенденцию, то к 2035 году число детей и подростков с лишним весом может превысить 1,9 миллиона. Это не только угроза здоровью будущего поколения — риск развития диабета, сердечно-сосудистых и других хронических заболеваний в раннем возрасте, — но и серьезный экономический вызов. По прогнозам Всемирной федерации ожирения, избыточный вес может снижать ВВП Казахстана на 2–2,5% ежегодно. Поэтому обновление стандарта школьного питания — это инвестиция не только в здоровье детей, но и в будущее всей страны, — сказала А.Салханова.

По ее словам, разработка нового Стандарта школьного питания — шаг, основанный на фактах, международных рекомендациях и доказательных данных. Теперь школьное питание станет сбалансированным, с учетом возраста и потребностей детей. Рацион будет более разнообразным: в меню войдут все основные группы продуктов. Увеличится количество овощей, фруктов, молочных продуктов и бобовых. Будет строго контролироваться количество соли, сахара и насыщенных жиров.

Спикер также соообщила, что важной частью нового подхода становится и внедрение современных цифровых инструментов. Впервые в Казахстане разработан онлайн-калькулятор питания. С его помощью можно автоматически рассчитать калорийность и состав школьного меню, включая белки, жиры, углеводы и витамины. Этот бесплатный сервис открыт для всех: его могут использовать школы, родители и даже сами дети. Готовится к запуску новый веб-сайт Balaman.kz. Это будет полноценный ресурс о здоровом питании и физической активности детей. Эти цифровые инструменты разработаны Казахской академией питания совместно с Министерством здравоохранения и Министерством просвещения при поддержке ЮНИСЕФ.

Таким образом, Казахстан делает уверенный шаг вперед: школьное питание становится действительно здоровым, вкусным и равнодоступным. Эти изменения, построенные на знаниях, доказательствах и заботе о здоровье наших детей.