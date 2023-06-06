«Казахмыс» прокомментировал информацию о наложении штрафа на «Kazakhmys Energy»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Информация об итогах проверки ТОО «Kazakhmys Energy» (Казахмыс Энерджи) не в полной мере отражает реальную картину на предприятии. Об этом говорится в официальном сообщении компании «Казахмыс», передает МИА «Казинформ».

Ранее в ряде СМИ и новостных пабликах в социальных сетях сообщалось о том, что ТОО «Kazakhmys Energy (Казахмыс Энерджи)» оштрафовано на 27 млн тенге за порядка 600 нарушений в области промышленной безопасности, технического регулирования, электроэнергетики, охраны труда, санитарно-эпидемиологических норм.

«Правление ТОО «Kazakhmys Holding», в состав которого входит ТОО «Kazakhmys Energy», официально заявляет – проверкой не выявлено существенных замечаний, влияющих на надежность станций», - говорится в пресс-релизе.

В компании подтвердили, что действительно, постановлениями прокуратуры области Ұлытау в период с 06.01.2023г. по 27.03.2023г были назначены и проведены проверки деятельности предприятий.

«Существенных нарушений в процессе проверки выявлено не было. По результатам проверок были выданы акты предписания, разработаны 217 мероприятий по их исполнению. Большая часть замечаний устранена, по остальным продолжается работа по устранению в согласованные с государственными органами сроки.

По информации пресс-службы «Казахмыса», все вышеуказанные нарушения не носят критического характера для стабильного прохождения отопительного сезона и выработки электрической энергии.

В одном из материалов также говорилось о том, что ТОО «Kazakhmys Energy» (Казахмыс Энерджи) не инвестирует в модернизацию и реконструкцию основного оборудования энергетических станций. Эту информацию в компании также опровергли.

«За период с 2016 по 2022 годы в виду убыточности тарифов на тепловую и электрическую энергию Балхашской ТЭЦ и Жезказганской ТЭЦ ТОО «Kazakhmys Energy» (Казахмыс Энерджи) Корпорация Казахмыс инвестировала в модернизацию и реконструкцию энергетических станций 35,9 млрд тенге», - приводит данные «Казахмыс».

22,2 млрд из них были направлены на проекты Жезказганской ТЭЦ. В том числе на замену турбоагрегата ст.№4, установку нового турбоагрегата ст.№8, реконструкцию котлоагрегата ст.№8, замену котлоагрегата ст.№10, замену циркуляционных водоводов, замену электротехнического оборудования ОРУ 220 кВ, 110 кВ, 35 кВ, 6 кВ.

Еще 13,7 млрд инвестированы в Балхашскую ТЭЦ для замены турбоагрегата ст.№3, строительства котлоагрегата ст.№5, замены циркуляционных водоводов и электротехнического оборудования ОРУ-110 кВ, 35 кВ.



