Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Экономика
Казахмыс представил свои проекты на международной выставке по машиностроению
22 Сентября 2022, 18:21

Казахмыс представил свои проекты на международной выставке по машиностроению

Казахмыс принимает участие во II Международной специализированной выставке по машиностроению и металлообработке Kazakhstan Machinery Fair, которая проходит с 21 по 23 сентября в Астане.

С информационным стендом Казахмыс ознакомился Премьер-Министр РК Алихан Смаилов. Компания представила Карагандинский литейно-машиностроительный завод ТОО «Мэйкер», а также проекты компании в Улытауской области.

Первый заместитель председателя правления ТОО «Казахмыс Холдинг» Андрей Гайдин рассказал главе Кабинета министров о потенциале предприятия «Мэйкер», которое на сегодняшний день обеспечивает потребности не только внутри Казахмыса, но и нефтяной сферы Казахстана.

Карагандинский литейно-машиностроительный завод основан в 1940 году и является одним из крупнейших машиностроительных заводов Казахстана. Завод имеет мощную производственную базу и оснащен новейшим европейским оборудованием, имеет слаженную команду опытных профессионалов, которая обеспечивает надежный ход всего рабочего процесса, мощностью свыше 1,5 тыс. тонн продукции в месяц.


Новости по теме
Фестиваль футбола в честь Дня Республики проведут в Астане
Астана вошла в состав Всемирной организации «Объединенные города и местные власти»
«Барыс» объявил состав на матч КХЛ с «Торпедо»
Читайте также
Больше всего население Центральной Азии беспокоит рост инфляции – опрос
«Барыс» объявил состав на матч КХЛ с «Торпедо»
Доход 20 млн человек в Центральной Азии ниже $6,8 в день
Астана вошла в состав Всемирной организации «Объединенные города и местные власти»
Анонс наиболее важных событий в Казахстане 18 октября
Пассажирские вагоны начнут собирать в СКО
Фестиваль футбола в честь Дня Республики проведут в Астане
Проект ЛРТ не передавали в МИИР
Новости партнеров
Популярное
1 Казахстанский фильм завоевал престижную награду Cannes 7th ART AWARDS
2 Коронавирусом за сутки заболели 12 человек в Казахстане
3 Как мошенники имитируют проблемы с Windows и выманивают данные пользователей
4 В нормативном состоянии находятся 90% автодорог республиканской сети – МИИР РК
5 Общая протяженность автодорог составляет 96 тысяч км в РК

Лента новостей

Тенденции
Данияр Ашимбаев
Задачей кандидатов в Президенты является продвижение партийных брендов
Еркин Тукумов
Казахстан успешно воплощает свои рекомендации в сфере международного диалога
Архив