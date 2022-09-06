«Казахмыс» поддержит развитие Улытауской области

«Казахмыс» окажет поддержку в реализации комплексного плана социально-экономического развития Улытауской области на 2022-2026 годы. Об этом сообщил председатель правления ТОО «Корпорация «Казахмыс» Эдуард Огай в ходе встречи с акимом Улытауской области Берик Абдыгалиулы.

В рамках данного плана при поддержке корпорации «Казахмыс» планируется реализация ряда важных для региона индустриальных и социальных проектов.

На встрече была обсуждена тема по разработке проектно-сметной документации (ПСД) строительства нового перинатального центра (роддома) в городе Жезказгане. Также корпорация «Казахмыс» подтвердила намерение о строительстве многофункционального спортивного комплекса с бассейном, детско-юношескую академию спорта «Намыс», и оказать поддержку центрам для детей с ограниченными возможностями. Кроме того, компания осуществит благоустройство объектов «Кумис булак» и «Тасбулак» в Улытауском районе.

Корпорацией «Казахмыс» поддержано строительство культурного центра с концертным залом на 500 мест, также акимату области будет оказана помощь по предоставлению жилья для прибывающих работников центральных государственных органов.

Кроме того, «Казахмыс» подтвердил намерение участвовать в создании нового университета в городе Жезказгане. Наряду с этим, будет оказана поддержка жилищно-коммунальным службам города в части закупа снегоуборочной техники и организации обслуживания дорог в зимний период.

Со стороны корпорации «Казахмыс» будут поддержаны проект по строительству нового детского сада в Жезказгане.

На встрече проработаны и детально обсуждены вопросы по подготовке к отопительному сезону и по передаче электрических сетей Улытауского района подразделению ЖРЭК для последующего обслуживания. Кроме того, корпорация «Казахмыс» выразила поддержку акимату области по ряду других вопросов.

По итогам встречи запланировано подписание соответствующего меморандума.