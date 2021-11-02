«Казахмыс» перевыполнил план по ключевым показателям: итоги 9 месяцев 2021 года

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 9 месяцев 2021 года выдались для корпорации «Казахмыс» результативными. По итогам работы за этот период, корпорация перевыполнила план по всем ключевым показателям. Об этом говорится в официальном сообщении пресс-службы компании, передает МИА «Казинформ».

С начала года корпорация «Казахмыс» добыла 22 млн 714 тысяч тонн руды, в то время как за аналогичный период прошлого года этот показатель достигал 21 млн 620 тысяч тонн. Таким образом, план перевыполнен на 104,7%.

При этом, увеличилось и среднее содержание меди в добытой руде с запланированных 0,90% до 0,95%.

В целом, с января по сентябрь включительно, обогатительные фабрики «Казахмыса» переработали 23,4 млн тонн руды.

Что касается производства, то с начала года корпорация произвела 166,7 тысяч тонн катодной меди и 4 394 кг золота в слитках. Это выше прошлогоднего показателя на 140 кг или 3,29%. Тогда было произведено 4 254 кг.

Выросли плановые показатели и по серебру в слитках и гранулах - 207 748 кг за 9 месяцев, прирост составил 10,7 кг или 5%, что тоже является ощутимым результатом.

«Показатели деятельности корпорации за 9 месяцев можно назвать достаточно успешными, по многим из них мы перевыполнили заданные планки. И в целом, по итогам года планируется превысить запланированные показатели на этот год. Конечно, это еще не предел. Во многом нам помогает ценовая конъюнктура по меди на глобальном рынке и дефицит нашего металла на мировых рынках, поэтому задел для увеличения производства у нас есть», - сообщил первый заместитель председателя правления ТОО «Корпорация Казахмыс» Андрей Гайдин.

Группа компаний «Казахмыс» – ведущая компания по добыче и переработке природных ресурсов, крупнейший производитель меди в Казахстане. В составе компании – 13 рудников, 4 обогатительных фабрики, 2 медеплавильных завода, 2 угольных разреза, предприятия топливно-энергетического комплекса. «Казахмыс» управляет производственными объектами, ведущими добычу руды и ее переработку в товарный металл. В 2020 году ТОО «Корпорацией Казахмыс» было произведено 258,36 тысяч тонн меди в катодном эквиваленте.

«Казахмыс» является одним из крупнейших производителей серебра в мире – в 2020 году произведено 262,2 тонны аффинированного серебра.