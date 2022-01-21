Казахмыс направит свыше 100 млрд тенге на повышение зарплаты и улучшение социальных условий сотрудников

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – ТОО «Kazakhmys Holding (Казахмыс Холдинг)» ежегодно проводит пересмотр заработной платы и социального пакета, что в свою очередь позволяет поддерживать конкурентоспособность Компании на рынке труда, сохранять и мотивировать работников к повышению как личной эффективности, так и эффективности работы Компании в целом, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу компании.

По итогам трудового спора, произошедшего 4-6 января 2022 года, была проведена комплексная работа в разработке решений по поддержке работников, в которой принимали участие представители трудовых коллективов, профсоюзных организаций и руководители бизнес-единиц компании. По всем пунктам соглашения были достигнуты договоренности и озвучены на очных собраниях с трудовыми коллективами в регионах.

В рамках реализации социальных программ принято решение, в том числе об оплате лечения работников, задействованных на производстве, связанном с вредными условиями труда, и членов их семей, а также санаторно-курортного лечения за счет средств работодателя и профсоюзных организаций.

Особо стоит отметить, что компания повышает с января текущего года заработную плату всех категорий работников в среднем на 30-35 %. Принятые решения будут распространены на все компании Группы «Казахмыс».

Достойная заработная плата должна стать стимулом для каждого работника, и уже сегодня каждый из нас может внести личный вклад в достижение лидерства Казахмыс в промышленности Республики Казахстан.