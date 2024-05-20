Казахмыс презентовал достижения в области ESG-трансформации

На заседании Парламентской комиссии по мониторингу реализации национальных целей и задач в области устойчивого развития РК «ESG-трансформация: роль бизнеса в реализации Целей устойчивого развития», под председательством спикера Сената Маулена Ашимбаева, представители ТОО «Корпорация Казахмыс» презентовали достижения компании в этой области, передает агентство Kazinform.

В своем выступлении Директор по устойчивому развитию Сакен Шаяхметов подчеркнул, что Казахстан, как страна, ратифицировавшая Парижское соглашение, должен играть активную роль в сокращении выбросов парниковых газов.

Сегодняшние реалии показывают, что за последние 10 лет ущерб от пожаров в становом масштабе оценивается в десятки миллиардов тенге, паводки в 2024 году нанесли колоссальный урон для страны и населения. Группы компаний Казахмыс, KAZ Minerals, Алтын Алмас, Каражыра и RBK Bank на восстановление жилых домов и инфраструктуры направили 40 млрд тенге.

Кроме того, в поддержку этой инициативы, трудовые коллективы, в лице горняков и металлургов, собственными силами собрали более 50 тонн гуманитарной помощи. Груз уже доставлен жителям Торгайского района, Костанайской области.

Фото: Пресс-служба «Корпорации Казахмыс»

Эти данные демонстрируют необходимость продвижения бережливого производства и принципов ESG, так как последствия глобального потепления отражаются на нашей стране.

— Казахмыс, как социально-ориентированная компания и, осознавая свою ответственность перед будущими поколениями, уже сегодня внедряет принципы ESG в свою стратегию развития, — отметил Шаяхметов.

Группа компаний Казахмыс направил на социальные программы и благотворительность более 296 млрд тенге с 2007 года. Из них порядка 115 млрд тенге выделены только за последние 3 года.

Также, с учетом подрядных организаций Группы компаний Казахмыс, создано более 120 тысячи рабочих мест. В совокупности в бюджет страны уплачено 298 млрд тенге налогов в 2023 году.

В завершении выступления Шаяхметов предложил сенаторам рассмотреть вопросы по сбалансированию Экологического кодекса РК с учетом реалий производства и социальной ответственности бизнеса, внедрению новых финансовых и нефинансовых мер господдержки и созданию условий для кооперации между крупными компаниями, НПО и международными институтами.