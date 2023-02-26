Казахи всегда считали камчу мистическим предметом – таразский художник Мурат Джексенбаев

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Авторские работы таразского художника, ювелира, шорника Мурата Джексенбаева находятся в частных коллекциях любителей прикладного искусства Казахстана и других стран, в том числе в коллекциях глав государств Казахстана, Кыргызстана, первого посла Японии в Казахстане, французской певицы Патрисии Каас и многих других знаменитостей. Кроме того, он является автором популярного казахстанского бренда «SYRGALYM», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Уроженец Байзакского района Жамбылской области Мурат Джексенбаев имеет родовые корни в Западном Казахстане, где его предки из рода қонақ орыс племени адай были известны как мастера-ремесленники.

Сам себя он скромно называет ювелиром-ремесленником. Но вот коллеги-художники считают его одним из основателей прикладного искусства Казахстана.

«Закончил Алма-Атинское художественное училище имени Н. В. Гоголя, - рассказал корреспонденту МИА «Казинформ» Мурат Джексенбаев, - факультет художественной обработки металла. Занимаюсь изготовлением традиционных ювелирных изделий, конской упряжи, а также образцов оружия с использованием золота и серебра. Работаю и как художник».

Первые творческие навыки он приобрел еще в детстве, когда ездил из своего родного села в город (тогда назывался Джамбул), во Дворец пионеров, где ребят основательно учили основам декоративно-прикладного искусства. В Алма-Атинское художественное училище его взяли сразу на второй курс, после армии.

Когда первая же выставленная работа была куплена, вот тут почувствовал себя художником. Но было очень жалко расставаться, будто отдал своего ребенка, вспоминает художник.

«Сегодня принимаю активное участие не только в городских, но и в областных и республиканских художественных выставках. Являюсь членом Жамбылского общественного объединения ремесленников. На сегодняшний день в нашей области я единственный зергер-ремесленник. Но, конечно, больше ощущаю себя художником», - говорит Мурат Джексенбаев,

Особое отношение у таразского художника к шорничеству, работе с кожей, изготовлению всего ассортимента конской сбруи – седел, уздечек, вожжей, камчи.

«Казахи всегда считали камчу мистическим предметом, - говорит он. – Считалось, что если долгое время ею пользоваться, если она пропитается твоим запахом и потом коня, то тогда становится энергетически сильной, и такую камчу боится нечистая сила. Такой камчой можно изгонять бесов из заболевшего человека, использовать во время родовых схваток - женщину били по спине для благополучных родов. Сакральное значение имеет и конское седло. Поэтому, когда подросшего сына сажали первый раз в седло, это было важным этапом взросления мальчика».

У таразского мастера есть последователи, продолжатели его дела - трое сыновей Утемис, Наржан, Айтан люди творческие, пошли по отцовским стопам.

Как сообщалось, в 2022 году город Тараз стал первым городом Казахстана, вошедшим во Всемирный список городов ремесленников. В июле областной центр посетили 12 международных экспертов, оценивших возможности развития ремесленничества, а также туристический потенциал жамбылского региона. В октябре Тараз принимал гостей Международной выставки ремесленников, в ходе которой состоялось официальное оглашение решения специальной экспертной комиссии о включении Тараза в список городов-ремесленников мира. Это позволит жамбылским мастерам реализовать свой творческий потенциал, расширить сотрудничество с другими городами и странами.

Тараз имеет двухтысячелетнюю историю, в течение которой активно развивалось ремесленничество. Город на Великом Шелковом пути в средние века славился своими искусными мастерами, производившими красочную керамику, ювелирные украшения, шелк, войлок, изделия из металла. Сегодня в Таразе зарегистрировано 78 ремесленников, из которых треть занимается изготовлением войлочных изделий.