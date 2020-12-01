Казахи Туркменистана поздравили казахстанцев с Днем Первого Президента РК

АШХАБАД. КАЗИНФОРМ – Накануне Дня Первого Президента Республики Казахстан Посол Еркебулан Сапиев провел встречу с представителями казахской диаспоры в Туркменистане. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный Telegram-канал МИД РК.

Отметив роль Нурсултана Назарбаева в становлении независимого Казахстана, укреплении и продвижении авторитета страны на международной арене, дипломат подчеркнул, что Елбасы придает важное значение поддержке соотечественников за рубежом, всегда уделяет большое внимание диаспоре.

В свою очередь, участники встречи передали свои поздравления и наилучшие пожелания народу Казахстана, а также представили свой подарок по случаю праздника в виде портрета Елбасы, написанного масляными красками. Врученная Посольству картина будет передана в Казахстан от имени казахской диаспоры Туркменистана.

В завершение встречи состоялся коллективный просмотр художественного фильма «Путь лидера», повествующего о жизни и деятельности Первого Президента Республики Казахстан - Елбасы Н.А. Назарбаева.







