Казахи без границ: международный курултай соберёт детей на родной земле
По инициативе Всемирной ассоциации казахов при поддержке Министерства просвещения Республики Казахстан, в детский оздоровительно-образовательный центр «Балдаурен» приедут на летний отдых дети казахской диаспоры, проживающие за границей. Об этом корреспонденту Kazinform рассказала советник председателя ассоциации Карлыгаш Бекпатшакызы.
- Этот проект начал свою историю в 2003 году, когда на отдых прибыли всего семь детей. После пятого Всемирного курултая казахов, прошедшего в 2017 году, первый заместитель председателя ассоциации Заутбек Кауысбекулы встретился с министром и ходатайствовал об увеличении квот. В этом году планируется приезд 288 детей, - отметила она.
По её словам, на основе предыдущего опыта квоты были распределены среди казахских диаспор следующим образом:
- Россия - 55 детей
- Монголия - 55
- Узбекистан - 55
- Таджикистан - 10
- Китай - 55
- Кыргызстан - 35
- Европа - 4
- Турция - 5
- Афганистан - 5
- Саудовская Аравия - 5
- Туркменистан - 2
- Иран - 2
- Однако из-за сложной международной обстановки дети из Европы и Турции в этом году, к сожалению, не смогут приехать, - добавила Карлыгаш Бекпатшакызы.
Она подчеркнула, что участники программы отбирались по творческим, образовательным и спортивным достижениям - это действительно талантливые и целеустремлённые дети.
- Среди соотечественников, выразивших желание принять участие, были выбраны дети, показавшие яркие успехи в различных сферах. Главная цель проекта - укрепить связь казахских детей, живущих за рубежом, с их исторической Родиной. Мы хотим помочь им глубже прочувствовать национальную идентичность, понять традиции, культуру, язык и духовные ценности казахского народа. Надеемся, что в будущем это побудит их приехать в Казахстан, учиться здесь и внести вклад в развитие страны, - сказала она.
Следует отметить, что с 7 по 21 июля 2025 года в Республиканском учебно-оздоровительном центре «Балдаурен» (Акмолинская область, Бурабайский район) состоится Международный детский курултай под названием «Мен Qazaqpyn».
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