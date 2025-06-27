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    22:00, 26 Июнь 2025 | GMT +5

    Казахи без границ: международный курултай соберёт детей на родной земле

    По инициативе Всемирной ассоциации казахов при поддержке Министерства просвещения Республики Казахстан, в детский оздоровительно-образовательный центр «Балдаурен» приедут на летний отдых дети казахской диаспоры, проживающие за границей. Об этом корреспонденту Kazinform рассказала советник председателя ассоциации Карлыгаш Бекпатшакызы.

    Карлыгаш Бекпатшакызы
    Фото: Ризабек Нүсіпбекұлы/Kazinform

    - Этот проект начал свою историю в 2003 году, когда на отдых прибыли всего семь детей. После пятого Всемирного курултая казахов, прошедшего в 2017 году, первый заместитель председателя ассоциации Заутбек Кауысбекулы встретился с министром и ходатайствовал об увеличении квот. В этом году планируется приезд 288 детей, - отметила она.

    По её словам, на основе предыдущего опыта квоты были распределены среди казахских диаспор следующим образом:

    • Россия - 55 детей
    • Монголия - 55
    • Узбекистан - 55
    • Таджикистан - 10
    • Китай - 55
    • Кыргызстан - 35
    • Европа - 4
    • Турция - 5
    • Афганистан - 5
    • Саудовская Аравия - 5
    • Туркменистан - 2
    • Иран - 2

    - Однако из-за сложной международной обстановки дети из Европы и Турции в этом году, к сожалению, не смогут приехать, - добавила Карлыгаш Бекпатшакызы.

    Она подчеркнула, что участники программы отбирались по творческим, образовательным и спортивным достижениям - это действительно талантливые и целеустремлённые дети.

    - Среди соотечественников, выразивших желание принять участие, были выбраны дети, показавшие яркие успехи в различных сферах. Главная цель проекта - укрепить связь казахских детей, живущих за рубежом, с их исторической Родиной. Мы хотим помочь им глубже прочувствовать национальную идентичность, понять традиции, культуру, язык и духовные ценности казахского народа. Надеемся, что в будущем это побудит их приехать в Казахстан, учиться здесь и внести вклад в развитие страны, - сказала она.

    Следует отметить, что с 7 по 21 июля 2025 года в Республиканском учебно-оздоровительном центре «Балдаурен» (Акмолинская область, Бурабайский район) состоится Международный детский курултай под названием «Мен Qazaqpyn».

    Ранее мы сообщали о жизни казахских репатриантов, вернувшихся из Ирана и Китая, в северных регионах Казахстана.

    Теги:
    летний лагерь Диаспора Казахи Акмолинская область
    Айгуль Эсеналиева
    Айгуль Эсеналиева
    Автор
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