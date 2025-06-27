Казахи без границ: международный курултай соберёт детей на родной земле

- Этот проект начал свою историю в 2003 году, когда на отдых прибыли всего семь детей. После пятого Всемирного курултая казахов, прошедшего в 2017 году, первый заместитель председателя ассоциации Заутбек Кауысбекулы встретился с министром и ходатайствовал об увеличении квот. В этом году планируется приезд 288 детей, - отметила она.

По её словам, на основе предыдущего опыта квоты были распределены среди казахских диаспор следующим образом:

Россия - 55 детей

Монголия - 55

Узбекистан - 55

Таджикистан - 10

Китай - 55

Кыргызстан - 35

Европа - 4

Турция - 5

Афганистан - 5

Саудовская Аравия - 5

Туркменистан - 2

Иран - 2

- Однако из-за сложной международной обстановки дети из Европы и Турции в этом году, к сожалению, не смогут приехать, - добавила Карлыгаш Бекпатшакызы.

Она подчеркнула, что участники программы отбирались по творческим, образовательным и спортивным достижениям - это действительно талантливые и целеустремлённые дети.

- Среди соотечественников, выразивших желание принять участие, были выбраны дети, показавшие яркие успехи в различных сферах. Главная цель проекта - укрепить связь казахских детей, живущих за рубежом, с их исторической Родиной. Мы хотим помочь им глубже прочувствовать национальную идентичность, понять традиции, культуру, язык и духовные ценности казахского народа. Надеемся, что в будущем это побудит их приехать в Казахстан, учиться здесь и внести вклад в развитие страны, - сказала она.

Следует отметить, что с 7 по 21 июля 2025 года в Республиканском учебно-оздоровительном центре «Балдаурен» (Акмолинская область, Бурабайский район) состоится Международный детский курултай под названием «Мен Qazaqpyn».

Ранее мы сообщали о жизни казахских репатриантов, вернувшихся из Ирана и Китая, в северных регионах Казахстана.