«Казахфильм» выпустит анимационный фильм об основателе казахской мультипликации

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - К 100-летию со дня рождения основоположника казахской и тюркской анимации Амена Кайдарова АО «Казахфильм» имени Шакена Айманова снял анимационный фильм с названием «Дерево Амен-ага», основанный на нескольких основных фрагментах его жизни, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В производство картина была запущена по заказу Министерства культуры и спорта РК при поддержке Государственного центра поддержки национального кино. Авторами сценария являются ученица Амена Кайдарова Тамара Муканова и исследователь казахской мифологии, писатель, киносценарист Зира Наурызбаева.

«История рассказывает о том, как Амену Кайдарову пришло вдохновение, о трудностях, которые он испытал во время своей работы, съемок. Литературный источник, из которого взяты основные сведения и воспоминания, книга Б. Нугербекова «Когда оживают сказки». Название ленты связано с образом дерева казахской анимации, семя которого посадил и вырастил сам Амен Кайдаров», - сказал режиссер-постановщик фильма Жанадил Байдарбеков.

Хронометраж фильма 10 минут. На сегодня работа над картиной полностью завершена. В будущем создатели фильма планируют заняться продвижением картины на различных международных фестивалях и на телевидении. В создании анимационного фильма «Дерево Амен-ага» были задействованы около 10 человек.

«В целом на создание 10-минутного фильма уходит не менее года. Но мы справились за три месяца. По картине была заложена большая ответственность не только над созданием образа главного героя анимационного фильма, но и огромная работа над образами видных деятелей, которые будут показаны в фильме», - сказал режиссер.

Презентация нового анимационного фильма состоится летом следующего года, в канун 100-летнего юбилея Амена Кайдарова.





Фото: kazakhfilm.kz