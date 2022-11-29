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    «Казахфильм» выпустит анимационный фильм об основателе казахской мультипликации

    29 Ноября 2022, 21:37

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - К 100-летию со дня рождения основоположника казахской и тюркской анимации Амена Кайдарова АО «Казахфильм» имени Шакена Айманова снял анимационный фильм с названием «Дерево Амен-ага», основанный на нескольких основных фрагментах его жизни, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В производство картина была запущена по заказу Министерства культуры и спорта РК при поддержке Государственного центра поддержки национального кино. Авторами сценария являются ученица Амена Кайдарова Тамара Муканова и исследователь казахской мифологии, писатель, киносценарист Зира Наурызбаева.

    «История рассказывает о том, как Амену Кайдарову пришло вдохновение, о трудностях, которые он испытал во время своей работы, съемок. Литературный источник, из которого взяты основные сведения и воспоминания, книга Б. Нугербекова «Когда оживают сказки». Название ленты связано с образом дерева казахской анимации, семя которого посадил и вырастил сам Амен Кайдаров», - сказал режиссер-постановщик фильма Жанадил Байдарбеков.

    Хронометраж фильма 10 минут. На сегодня работа над картиной полностью завершена. В будущем создатели фильма планируют заняться продвижением картины на различных международных фестивалях и на телевидении. В создании анимационного фильма «Дерево Амен-ага» были задействованы около 10 человек.

    «В целом на создание 10-минутного фильма уходит не менее года. Но мы справились за три месяца. По картине была заложена большая ответственность не только над созданием образа главного героя анимационного фильма, но и огромная работа над образами видных деятелей, которые будут показаны в фильме», - сказал режиссер.

    Презентация нового анимационного фильма состоится летом следующего года, в канун 100-летнего юбилея Амена Кайдарова.


    Фото: kazakhfilm.kz

    Автор:

    Еламан Турысбеков

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