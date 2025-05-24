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    10:56, 24 Май 2025 | GMT +5

    «Казаханимация» переедет в Астану

    Об этом сообщил руководитель управления кинематографии МКИ РК Гани Муратов, передает агентство Kazinform со ссылкой на Министерство культуры и информации.

    анимация
    Фото: Shagyrbayev Maxat/Kazinform

    Как отметил на прошедшем в Астане брифинге руководитель управления кинематографии МКИ РК, анимация является важной составляющей культурного развития. Поэтому решение перевести отдел «Казаханимация» из Алматы в Астану принято в качестве одной из мер «перезагрузки» этого направления. 

    - Как мы все знаем, самые активные процессы по внедрению инновационных технологий и финансированию креативных проектов в стране проходят в Астане. Ежегодно в столице проходит масштабный фестиваль гик-культуры СНГ «Comic Con», планируется открытие Фонда креативных индустрии. Также, в Астане находятся крупные телеканалы, единственный государственный канал «Балапан», который развивает контент для детей и подростков, поэтому «Казаханимация» должен использовать эту инфраструктуру и ресурсы для развития индустрии анимации, - пояснил Гани Муратов.

    О том, как сегодня развивается анимация - читайте в материале корреспондента агентства Kazinform.

    Теги:
    Культура Минкультуры и информации Анимация Казаханимация
    Жанара Мухамедиярова
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
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