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Казах-полицейский из Нью-Йорка стал «Героем мира»

23 Мая 2020 23:10
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Казах-полицейский из Нью-Йорка стал «Героем мира»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Уроженец Казахстана полицейский из Нью-Йорка Димаш Ниязов получил награду «Герой мира» от Всемирного Боксерского Совета (WBC), сообщает МИА «Казинформ».

«Получил награду «Героя мира» от Всемирного Боксерского Совета. Спасибо WBC за признание и тем, кто назначил меня своим героем. Я буду продолжать усердно работать и быть образцом для подражания для молодёжи и тех, кто наблюдает за мной. Я ценю это», - написал на своей странице в Instagram Димаш Ниязов.

Эту награду Димаш получил за самоотверженный героизм и активную деятельность во время пандемии коронавируса.


Димаш родился в Шымкенте и в 13 лет переехал в Нью-Йорк. За короткое время за отличную службу выбился в ряды лучших полицейских в Нью-Йорке. Вместе с тем он является профессиональным боксером.


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Ключевые слова: Общество,
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Багдат Хасенова

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