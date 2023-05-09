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Казах из Китая Тохтарбек Танатхан одержал вторую досрочную победу на ЧМ по боксу

Редактор:  
Жанара Мухамедиярова
9 Мая 2023, 19:04
Казах из Китая Тохтарбек Танатхан одержал вторую досрочную победу на ЧМ по боксу Фото: Getty Images

ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Этнический казах Тохтарбек Танатхан, выступающий за сборную Китая, одержал вторую подряд досрочную победу на чемпионате мира-2023 по боксу в Ташкенте (Узбекистан), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

В 1/8 финала в весовой категории до 80 килограммов Танатхан встретился с египтянином Абдельгаввадом Салахом и нокаутировал его во втором раунде.

Таким образом, Тохтарбек Танатхан вышел в четвертьфинал ЧМ-2023 в Ташкенте.

Казахский боксер стартовал в столице Узбекистана с победы по очкам над армянином Амбарцумом Акопяном, а затем удосрочил марокканского боксера Мохамеда Ассагира.

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Публикация от Asian Boxing Confederation (ASBC) (@asbc_official)


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